الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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منوعات

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

لحظة تحطم مروحية
لحظة تحطم مروحية فوق منزل، فيتو

تحطم مروحية، أصيب شخصان اثنان بجروح جراء تحطم مروحية إنقاذ طبية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الإثنين.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إنه "تم نقل شخصين إلى مستشفى محلي في أعقاب تحطم مروحية إنقاذ" في المنطقة.

ولم يتضح على الفور مدى إصابتهما، وكذلك ما إذا كانا على متن المروحية عندما سقطت أم لا.

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم المروحية المنكوبة، كما أظهرت لقطات أخرى فجوة متفحمة في سقف المبنى الذي تحطمت المروحية فوقه، وأضرارًا جسيمة في هيكله.

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وأظهر مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تحلق مع دخان أسود خلف القسم الأوسط، قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.

 

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تحطم مروحية ولاية فلوريدا الأمريكية مكتب عمدة مقاطعة بروارد لحظة تحطم المروحية المنكوبة

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