رد صادم من منتخب مصر يشعل الأزمة مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين

منتخب مصر، كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

Advertisements

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيبوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

تفاصيل مران الأهلي

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضًا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبًا وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.