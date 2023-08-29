الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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منوعات

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

دودة دائرية، فيتو
دودة دائرية، فيتو

دودة دائرية، حالة من الدهشة والقلق في المجتمع الطبي أثارها اكتشاف طبي نادر الحدوث، عندما اكتشفت الدكتورة هاري بريا باندي، جراحة الأعصاب بمستشفى كانبرا، دودة دائرية حية يبلغ طولها 8 سنتيمترات في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.

 

من سلسلة الأعراض إلى الاكتشاف الصادم:

تم نقل المريضة، وهي من جنوب شرق نيو ساوث ويلز، إلى مستشفى كانبرا بعد عام من الشكاوى المتزايدة من الاكتئاب وفقدان الذاكرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعراض الجسدية.

أظهرت فحوصات الأشعة المغناطيسية وجود شذوذات في دماغها، ما استدعى إجراء عملية جراحية.

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الحالة الأولى من نوعها

أثار هذا الاكتشاف جدلًا واسعًا بين الأطباء والعلماء، خاصة بعد تحديد نوع الدودة الدائرية باسم "Ophidascaris robertsi"، وهي نوع معروف بأنه يصيب الثعابين بشكل أساسي. هذه الحالة تعتبر الأولى من نوعها عالميًّا فيما يتعلق بإصابة البشر بهذا النوع من الطفيليات.

 

تحاليل وعلاجات معقدة:

نظرًا لعدم وجود معلومات سابقة عن كيفية معالجة هذا النوع من الطفيليات في البشر، فإن الفريق الطبي بقيادة الدكتور سيناناياك قام بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية، بما في ذلك استخدام الأدوية التي لا تسبب التهابات خطيرة عند موت الطفيلي.

 

تحذيرات طبية

تظهِر هذه الحالة النادرة المتزايدة للأمراض الناجمة عن الحيوانات، حيث يُرجح أن تكون المرأة قد أصيبت بالطفيلي عن طريق تجميع الأعشاب البرية بالقرب من بحيرة يُعرف بأنها موطن للثعابين.

يُشدد الأطباء على أهمية الحذر عند التعامل مع البيئة الطبيعية، وخصوصًا في ظل الزيادة في الأمراض الناقلة بين الحيوانات والبشر.

 

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