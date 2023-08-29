6 حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب للطالب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

وأغلق موقع تنسيق الجامعات، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

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وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، خلال 48 ساعة.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب 2023 هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

مدة تقليل الاغتراب

وليست هناك فرصة ثانية، بعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

وهناك حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات:

-التحويل المناظر في غير حدود الحد الأدنى للكلية المحول إليها في تقليل الاغتراب 2023

-التحويل غير المناظر دون استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، في تقليل الاغتراب 2023.

-عدم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تقليل الاغتراب 2023.

-التحويل أكثر من مرة واحدة في تقليل الاغتراب 2023.

-عدم استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تقليل الاغتراب 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

-حصول الطالب على مجموع درجات أقل من باقي الطلاب المتقدمين في تقليل الاغتراب2023 في شهادة الثانوية العامة.

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