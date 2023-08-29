الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

6 حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب للطالب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

 

وأغلق موقع تنسيق الجامعات، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

Advertisements

 

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، خلال 48 ساعة.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب 2023 هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

مدة تقليل الاغتراب

وليست هناك فرصة ثانية، بعد غلق باب  تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

وهناك حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات:

-التحويل المناظر في غير حدود الحد الأدنى للكلية المحول إليها في تقليل الاغتراب 2023

 

-التحويل غير المناظر دون استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، في تقليل الاغتراب 2023.

 

-عدم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تقليل الاغتراب 2023.

 

-التحويل أكثر من مرة واحدة في تقليل الاغتراب 2023.

 

-عدم استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تقليل الاغتراب 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

 

-حصول الطالب على مجموع درجات أقل من باقي الطلاب المتقدمين في تقليل الاغتراب2023 في شهادة الثانوية العامة.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية»، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

تقليل الإغتراب 2023 التعليم العالي البحث العلمي التنسيق الالكتروني الجامعات والمعاهد باب تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب والتحويلات تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني موقع تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023، غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات للجامعات أمام الطلاب

لطلاب المرحلة الثالثة 2023، عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في 20 محافظة

تنسيق الجامعات 2023، آخر موعد للتقديم في باب تقليل الاغتراب والتحويلات

الأكثر قراءة

قرار من "المهن الموسيقية" ضد مطربة تيجي نتجوز بالسر بعد ألفاظها الخادشة بحفل الساحل

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن إيقاف القيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

تطور جديد في أزمة المقاولون العرب مع الأهلي بسبب عمار حمدي

خلل فني يضرب تويتر، ومتابعون: ماسك دمر المنصة

رد صادم من منتخب مصر يشعل الأزمة مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية