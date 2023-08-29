محمد رياض: رانيا محمود ياسين مظلومة فنيا وأتمنى تكريمي وأنا حي

قال الفنان محمد رياض وجدت نفسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوار المثالية، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًّا، ولم أفشل كمنتج لكن تجربتي في إنتاج فيلم لم تحقق الأرباح المرجوة، وأحب السينما لكني أرفض أن أقدم دور ليس جيدًا بغرض التواجد، وأن النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عملًا دراميًّا مؤثرًا في الجمهور.

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وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع د. عمرو الليثي بقناة الحياة، أن المهم تأثير النجم علي جمهوره وما يقدمه من أعمال مفيدة وممتعة، وأتمنى تكريمي وأنا حي وليس بعد الموت، ولا أحب الكذب، وأنا مشجع لليفربول بسبب محمد صلاح والدوري الانجليزي هو الأهم في العالم وأنا أحب الكورة و أحترم الزمالك، ولكني أشجع الأهلي ولست متعصبًا.

وعن هوايته الأخرى، قال: "أحب لعب البلياردو وأنا كنت بلعب كورة بشكل احترافي ولي تجربة مع فريق آبو سمبل، والتمثيل خطفني من الكورة وما كنتش موهبة كبيرة ولكني كنت لاعب جيد وشاركت في اعتزال لاعب الأهلي هادي خشبة، وأنا غير مهتم بشكل قوي بالسوشيال ميديا ولا أحب كشف حياتنا عبر المنصات والسوشيال ميديا.

وتابع: "ابني عمر محمد رياض شغوف بكرة القدم ويحب الإخراج، وعملت معه فيلم حجر إيجابي وعمر كان مؤلف الفيلم".