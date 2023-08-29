ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت: كان له وجه ملائكي وقتل لدوافع مجهولة
الشيخ عماد عفت، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، حزنه الكبير على استشهاد الشيخ عماد عفت الذي استشهد في أحداث مجلس الوزراء عام 2011، برصاصة غادرة أودت بحياته ليرتقي شهيدًا، فيكون بذلك أيقونة للثورة.
جاء ذلك ردًّا على تويتة لأحد متابعي رجل الأعمال “ساويرس”، على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، تعليقًا على صورة للشيخ الشهيد، حيث كتب قائلًا: "ثورة يناير تتلخص في التويتة دي ياسين اللي مش متدين بيرسم الشيخ عماد الأزهري اللي ما لوش أي انتماء سياسي واستشهد في أحداث مجلس الوزراء ويعرضها للبيع فيشتريها رجل الأعمال نجيب ساويرس فكرتونا بأحداث يناير".
وكتب رجل الأعمال، قائلًا: "حزنت عليه حزنًا كبيرًا، كان له وجه ملائكي وقتل دون أي سبب ولدوافع مجهولة من قاتل مجهول لعنة الله عليه".
وطلب شراء لوحة الشيخ عماد عفت، قائلًا: “أنا عايزها بس اعمل خصم”.
استشهاد الشيخ عماد عفت في أحداث مجلس الوزراء
كان الشيخ عماد عفت، استشهد في أحداث مجلس الوزراء يوم الجمعة 16 ديسمبر عام 2011، برصاصة غادرة أودت بحياته ليرتقي شهيدًا، فيكون بذلك أيقونة للثورة.
وكانت دعوته الدائمة: "اللهم ارزقنا الشهادة تحت راية نبيك يارب العالمين"، صدق في دعائه فنالها، فقد كان الشيخ مسالمًا ويدعو إلى السلم ويحذّر من العنف والدماء، ويتجلى حب الوطن في كثير من كلماته، والتي منها: "أقسم بالله العظيم أني لم أَحْبِبْ مِصْرَ ولا افتخرت بمصريتي إلا في ميدان التحرير، وأقسم بالذي يُـحْلَفُ به أن هواءَ ميدان التحرير أحبُّ إليَّ من هواء الحرم الشريف، ولو أني خُيِّرْتُ بين أن أحج بيت الله تعالى وبين شهود هذه الأيام في ميدان التحرير لما عدلت عن الميدان وأيامه بغيره، وإني لأقطع أن من لم يرَ ميدان التحرير هذه الأيام لم ير مصر، وأنه محروم".
أفتى الشيخ عماد عفت بعدم جواز التصويت لفلول الحزب الوطني في الانتخابات، معتبرًا إياهم من المفسدين الذين ساهموا في إفساد البلاد، وأن التصويت لهم هو بمنزلة إعانة لهم على الفساد، وأكد الشهيد عماد عفت أن ذلك الحكم مبنيٌّ على أن فلول الوطني يرغبون في تدمير مستقبل مصر، بنشر الرشاوى والمحسوبيات ثانيةً، بعدما قضت الثورة على تلك الأصول، ومن يمنحهم صوته يساعدهم على الوصول إلى المنصة التشريعية"، وهي الفتوى التي اعتبر البعض أنها أحد أسباب اغتياله.
وفي يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، وخلال أحداث مجلس الوزراء، أصيب الشيخ الشهيد عماد عفت برصاصة عيار 9 مللي بالصدر، جاءت من مكان قريب جدًا بزاوية مستقيمة، لا يوجد بها أي انحراف حتى إنها اخترقت جسد الشيخ عماد وأصابته بجانبه الأيسر، مما أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفس أدت إلى وفاته في الحال، بحسب التقرير الطبي الرسمي.
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