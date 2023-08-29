الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قرار من "المهن الموسيقية" ضد مطربة تيجي نتجوز بالسر بعد ألفاظها الخادشة بحفل الساحل

سارة الزكريا، فيتو
سارة الزكريا، فيتو

أثارت الفنانة اللبنانية، سارة الزكريا، ضجة كبيرة، بسبب تلفظها بألفاظ خادشة، في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، والتي طالب الجمهور بطردها من مصر.

 

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، موقفها من المطربة، والإجراء الذي من الممكن أن تتخذه النقابة ضدها.

 

وقال مصدر من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ليست لها علاقة بالمطربة، وحصلت على تصريح غنائي مثل باقي المطربين قائلًا: "ما لناش علاقة بيها لكن لم يتم منحها تصريح غنائي مرة أخرى".

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وحققت أغنية: "تيجي نتجوز بالسر" للمطربة سارة الزكريا، رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن كلمات الأغنية: "تيجي نتجوز بالسر.. أهلي وأهلك ما يدرون.. تيجي ناخذ بيت بعيد.. ونخلف بيبي صغيرون".

 

يذكر أن سارة الزكريا مغنية لبنانية، عمرها 27 عامًا، ولدت لأم سورية وأب لبناني، وقلدت في أغانيها الأولى، نجومًا من بينهم: فضل شاكر وإليسا وراغب علامة.

تزوجت من مهند زعيتر، واتجهت للغناء الشعبي لأنه أكثر لون فني تتميز به، حسب تصريحات مدير أعمالها حسين كسيرة في وسائل الإعلام.

طرحت عبر قناتها بموقع "يوتيوب" 8 أغاني إلى الآن، منهم أغنية "هي هي"، و"حايرة والشوق بين عيونك" 2022، و"أنا عشقي ليك عشق القمر"، و"أنت نقطة ضعفي" وغيرهم.

كما انتشرت أخبار عن منعها من الإعلام السوري، وردت عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": “الفنانة سارة  كريا  سمعت من الإعلام على لسان حضرة النقيب محسن غازي المحترم المنع من الإعلام السوري، واستمعنا بمحبة لتوجيهاته والحيثيات التي بنى عليها قراره.. سارة زكريا لم تتلفظ بحفلاتها وخاصة بسوريا بأي كلام خادش للحياء أو أي ألفاظ متدنية القيمة، وهي تحت سقف القانون وتحت سقف توجيهات النقابة في لبنان وسوريا، وسنعمل بجد للتواصل مع النقابة والنقيب لإزالة أي لبس أو مغالطة ولتصحيح أي مسار تراه النقابة في سوريا لمصلحة الجمهور السوري”

 

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