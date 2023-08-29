الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مصطلح الرجولة ليس بالمظاهر الخارجية المعروفة من إطلاق الشارب واللحية، كما أن القوامة لا تعني التسلط والتجبر وإنما القيام بمسؤوليات ومهام الأسرة.

 

إرادة المرأة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “etc”: "كثير من المفاهيم في فقه الأسرة يجهلها بعض الناس، ضاربًا مثلًا بوجود الولي في عقد الزواج، لافتًا إلى أن الولي لا ينشئ إرادة المرأة وإنما يبلغها فقط.

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أخلاقيات التشريع الإسلامي

وتابع: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعمل دعوي في جوانب المجتمع، ومنها الحياة الأسرية لها أخلاقيات في التشريع الإسلامي"، مستندًا إلى قوله تعالى: ”ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ".

هل من حق المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ الإفتاء تجيب

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موقف الرجل من زوجته المتبرجة

واستطرد: "الرجل إذا رأى من زوجته أو أخته أو ابنته التبرج المباح كالحكل أو بعض الزينة الخفيفة واعتقد في مفهومه أن هذا يحتاج إلى تقويم فعليه بالرفق واللين والإقناع الحكيم والأسلوب الإسلامي الراشد دون عنف لفظي أو قهر معنوي، وهذا لا ينطبق على تبرج الجاهلية الصارخ المحرم، معقبا: "اتباع هذا الأسلوب لا ينقص من رجولته، لأن الرجولة لا تقتصر على هذا الفعل فقط".


وورد سؤال إلى  دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: “هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو "استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل"، وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟"..

رد دار الإفتاء على مشورة الزوجة
 وجاء رد الدار على هذا الدار السؤال كالتالي:

 

الشورى في اللغة: مأخوذة من المشاورة والاستشارة لمعرفة المصلحة.

جاء في "الكليات" (ص: 541، ط. مؤسسة الرسالة ): [الشورى: مصدر كالفتيا، بِمَعْنى التشاور] اهـ.

وفي "الصحاح" للجوهري (2/ 705، ط. دار العلم للملايين): [الشورى -وكذلك المَشُورَةُ بضم الشين- تقول منه: شاورْتُهُ في الأمر واسْتَشَرْتُهُ، بمعنىً] اهـ.

وأيضًا جاء في "المصباح المنير" للفيومي (1/ 326، ط. المكتبة العلمية): [وشاورته في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار عليَّ بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة حسنة. والاسم المشورة..، ويقال: من شرت العسل؛ شبه حسن النصيحة بشرب العسل.

 

معنى الشورى في الإسلام

وتشاور القوم واشتوروا والشورى اسم منه، وأمرهم شورى بينهم مثل قولهم أمرهم فوضى بينهم؛ أي: لا يستأثر أحد بشيء دون غيره] اهـ.

والشورى في الاستعمال لا تبعد عن معناها اللغوي الذي يفيد أخذ الرأي والنصيحة من أهلها.

ذكر الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (2/ 390، ط. دار ابن الجوزي) -عندما لا يجد المفتي نصًّا في المسألة-: [ثم يذكر المسألة لمَن بحضرته ممَّن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، ويسأل كل واحد منهم عما عنده، فإنَّ في ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح؛ وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، وشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة، وكانت الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام] اهـ.

 

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أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموعظة الحسنة جامعة الأزهر فتاوى أحمد كريمة

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