أ ش أ: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين لديها
أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.
كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع من كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وكانت السلطات الزامبية أصدرت بيانًا منذ نحو أسبوعين، حول احتجاز طائرة على متنها مصريون وتم إيقافهم بمطار داخل زامبيا، لمخالفة القانون، واحتجزتهم لإجراء تحقيقات معهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.