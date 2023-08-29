أ ش أ: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين لديها

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع من كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقًا لقواعد القانون الدولي.



وكانت السلطات الزامبية أصدرت بيانًا منذ نحو أسبوعين، حول احتجاز طائرة على متنها مصريون وتم إيقافهم بمطار داخل زامبيا، لمخالفة القانون، واحتجزتهم لإجراء تحقيقات معهم.

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