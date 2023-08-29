إثيوبيا تكشف عن موعد الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة

سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أمس الإثنين، أن الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة ستعقد في العاصمة أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.

وأضافت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن وفود إثيوبيا ومصر والسودان أنهوا الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

صدمة الجولة الأولى

واختتمت في القاهرة الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.

Advertisements

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث.

نتيجة ودية

أكدت إثيوبيا أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "نتيجة ودية" للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، المشارك في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا التي انطلقت في القاهرة قوله إن بلاده تؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفا "لا تراجع عن حقوقنا".

كما أكد المسؤول الإثيوبي ما وصفها بالفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن بلاده "متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل وسوف تواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد".

مفاوضات جديدة بمشاركة الدول الثلاث

انطلقت صباح الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وأكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وشدد وزير الري، على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل سد النهضة في غياب اتفاق ُيعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.