الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومترًا (322 ميل) تحت سطح الأرض.

 

زلزال كولومبيا

 ومنذ أيام أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،   بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب كولومبيا.

وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات شمال غرب مدينة تادو التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

 

نزول آلاف السكان إلى الشوارع

وضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.

 

عالم زلازل يحذر من زلزال مدمر في إسطنبول

في سياق متصل، حذر عالم الزلازل التركي ناجي جورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، مشيرا إلى أن المدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وتأتي هذه التصريحات في ذكرى الزلزال المدمر في منطقة بحر مرمرة في 17 أغسطس 1999 في تركيا.

 

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