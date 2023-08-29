الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

ليس حبا في الكرسي، أيمن يونس يعلن خوض انتخابات الزمالك بشرط

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

الزمالك، أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أنه يدرس فكرة الترشح لانتخابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة بشرط توافر مجموعة متجانسة معه ضمن قائمة واحدة متفاهمة.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أدرس خوض انتخابات الزمالك وسط مجموعة متجانسة من أجل خدمة نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية وليس حبا في كرسي مجلس الإدارة".


وأضاف: "فكرة الترشح لانتخابات نادي الزمالك مطروحة لكن بشرط وجود قائمة متجانسة معه".

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بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلًّا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانًا رسميًّا بعد تسلم النادي.

وقالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة تأكيد تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:  


الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

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