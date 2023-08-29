فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

الفاشنيستا فاطمة المؤمن، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2.

حبس فاطمة المؤمن

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

الإفراج عن مرافق قائد المركبة

كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26.

فيما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحًا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

ارتفع عدد قتلى حادث التصادم بين سيارة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن وسيارة أخرى كان يستقلها عدد من الشباب يصل إلى 3، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا بالعناية المركزة، وفي ظل ما يحدث يتساءل الجميع عن وضع فاطمة من الناحية القانونية.

ومن جانب آخر، فسر حسن عامر خبير حوادث السيارات، كيفية وقوع الحادث، خاصة أن هناك روايتين للقصة، الأولى أن الفاشينيستا الكويتية تجاوزت الإشارة الحمراء بسرعة 140 كلم، فاصطدمت بالسيارة التي كانت تقطع مسارها، والرواية الثانية أن فاطمة تجاوزت الإشارة هربا من ملاحقة هذه السيارة لها.