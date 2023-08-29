اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

حسن شاكوش، دخل مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أزمة جديدة بعد أزمته مع زوجته، ولكن هذه المرة مع الجمهور الذي شاركه الحفل في الساحل الشمالي، حيث وقف "شاكوش"، ممسكًا بالميكرفون وموجهًا حديثه للجمهور، قائلًا: "اللي ما يكملش في ستين الف داهية"، وهو ما أثار حفيظة الجمهور.



"شاكوش"، بحديثه وإهانته للجمهور تسبب فى أزمة بينه وبين جمهوره، حيث سادت حالة من الغضب بين المواطنين، من حديث "شاكوش"، له.



"شاكوش"، لم يع ما قاله فى حفله بالساحل الشمالي ولم يبال به، ولم يعر له أي اهتمام وواصل غنائه، مطالبا الجمهور بالتفاعل معه، على أنغام أغانيه.



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أزمة شاكوش مع طليقته ريم طارق

وفى يوليو الماضي خرج مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، عن صمته، للرد على الاتهامات الخطيرة التي اتهمته بها طليقته “ريم طارق”، في أحد اللقاءات التلفزيونية.

ونشر “شاكوش”، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يكشف فيه تفاصيل أزمته مع طليقته.

وعلق “شاكوش” على الفيديو بقوله: “مساء الخير يا جماعة، يمكن من ساعة الحوار ما خلص ومن آخر فترة أنا كتبت فيها وقولت إني هسكت ومش هحكي أي تفاصيل عن إنسانة كانت في يوم من الأيام عايشة معايا ومراتي احترامًا للي كان بنا”.

وتابع بقوله: “عارفين بعد كل فترة بيحصل فيها كلام كتير أو ضغط من كل اللي حواليا ببقي عايز أطلع وأحكي تفاصيل كتيرة أدافع بيها عن نفسي بس برجع وأقول هرد بكلام والكلام هيجيب كلام ومش هنوصل لحلول، بس كل اللي أقدر أقولوا إن مفيش عين تصدق غير اللي تشوفة ربنا يهدي الجميع ويعدينا منها على خير، وأسف إن طولت عليكم”.

وكانت تحدثت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن أسباب طلاقها والأزمات التي تعرضت لها بسبب المشاكل بينهما وتعرضها للعديد من المضايقات بسببه.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبي، المذاع على فضائية "المحور": " الطلاق حصل بالفعل، أنا اتحملت اللي ما حدش يتحمله من رابع يوم جواز وكل يوم بشوف قصة وموضوع، كفاية إني كنت مهددة إني أقعد في البيت أو إني أخرج من البيت ما أعرفش أرجع"

نوبة بكاء على الهواء

ودخلت طليقة شاكوش، في نوبة بكاء على الهواء، قائلة: "الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية، والخلافات الزوجية ممكن تحدث بين أي اتنين متجوزين، وحسن طيب وابن حلال وجدع وشهم وهو دا اللي أنا شُفته فيه وعشان كده وافقت، بس الشخص اللي في البيت حاجة وخارجه حاجة تانية، وشُفت أبشع حاجات ممكن تتخيليها شُفت كل حاجة وحشة وحاجات أنا أو غيري مش هنقدر نتحملها".

وأكدت: "الموضوع مش موضوع خيانة الموضوع أكبر من كده بكتير إنسانيًّا وأخلاقيًّا ودينيًّا، ومش هقول، وأنا تعبانة ونفسي أقول لكل الناس بس مش هقدر أشيل الذنب دا".

وتساءلت: "هل الشهامة إني أتعاير بمرض عندي؟ اتهمني إني كنت متجوزة وهو ما يعرفش؟".

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