أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وزير المالية عن الرسوم الجديدة: بيدخلوا حفلات الساحل بالآلاف ويزعلوا لما ناخد 5 جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية:"هناك حفلات تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات ومحدش بيغضب منها وحينما نأخذ للدولة 5 جنيهات يغضب الجميع".

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

أعرب اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

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ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

رد المهندس نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي ادعى من خلالها وجود حملات لمهاجمة الفنانين المصريين، خلال تواجدهم في حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

بعد ضياع حلم التأهل بدوري أبطال أوروبا ورسالته المؤثرة، تحرك نادي ليفربول الإنجليزي، للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري محمد صلاح بعدما ارتبط بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

الساحل الشمالي يتصدر تويتر بعد تصريحات وزير المالية، ومتابعون: أبعد عن الغلابة

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “الساحل الشمالي” وذلك على خلفية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 27-5-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

توفي يحيى الجمل كابتن نادي السكة الحديد في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

هاني حسن الأسمر يرد على زوجة والده: أنا مصدوم ولو ليكي حق القضاء موجود (فيديو)

رد المطرب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر على الاتهامات الموجهة له من قبل زوجة والده الثالثة المغربية "لبنى" وشقيقه أنس، بشأن ميراث المطرب الراحل.

صانع الفوضى.. البرهان يطلب من جوتيرش تغيير المبعوث الأممي للسودان

قالت مصادر في الرئاسة السودانية لرويترز، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب في رسالة إلى أنتونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.

وزير المالية: سعر البن هيزيد وهذا ما يدفعه المواطن على بوليصة تأمين السيارات بعد الرسوم الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الزيادة الجديدة في رسوم تنمية الدولة على بوليصات التأمين للسيارات تصل إلى 1%، يعني لو المواطن بيدفع 20 ألف جنيه تأمين على سيارته هيجي 1% عليها يعني 200 جنيه بموجب القانون تقسم ما بين شركة التأمين والمواطن".

الخزانة الأمريكية تغير توقعها لموعد تخلف الحكومة عن السداد بعد تعثر مفاوضات سقف الدين

مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

نفدت التذاكر في 15 دقيقة.. حسين الجسمي يحيي حفلا بالأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الاحتفالات الأردنية بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، آخر التطورات المتعلقة بالحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بايدن يأمل في اتفاق وشيك خلال ساعات حول سقف الدين الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار السلع بعد زيادة الرسوم والضرائب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ضربة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن قرار محمود البنا حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، صحيح.

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" فيديو التقطته من الفضاء ل مكة المكرمة والمسجد الحرام.

الثروة الداجنة: وارد انخفاض جديد في أسعار الدواجن الفترة المقبلة بشرط

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن هناك استقرارًا في الأسعار منذ 10 أيام ويتراوح سعر كيلو الدواجن ما بين 61 إلى 64 جنيهًا.

نجوم الفن في حفل زفاف نجل ماجد الكدواني (فيديو وصور)

احتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى.

في حملة لدعم فينيسيوس ضد العنصرية.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض الفريق الأول مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين ضمن حملة لمكافحة العنصرية دعما لمهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لإهانات عنصرية في الدوري الإسباني هذا الموسم.

اليوم.. ختام الشهادة الإعدادية الأزهرية بامتحان "اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع"

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع مناطق الجمهورية والتي انطلقت السبت الماضي، وسط تعليمات خاصة من قطاع المعاهد الأزهرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم السبت 27-5-2023.

منهم جيل بايدن.. أسماء ملوك ورؤساء العالم في حفل زفاف ولي العهد الأردني

أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والآنسة رجوة السيف، الذي يقام في الأول من يونيو المقبل.

وزير المالية يرد على تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص الدولار

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حقيقة ما ذكرته وكالة رويترز عن تأجيل مصر دفع صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية.

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن موقعًا إثيوبيًّا اعترف أنه بالفعل توقف عمل التوربينين في سد النهضة عن العمل لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت تدعى أن التوربينات تعمل، وتم ربط الكهرباء المنتجة بالشبكة الإثيوبية وأنها تصل إلى السودان وكينيا.

في عامه المئة.. حكاية ثعلب الدبولوماسية الأمريكية هنري كاسنجر مع رؤساء مصر من ناصر إلى السيسي

بسجل دبلوماسي حافل، يبلغ وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الملقب بـ "الثعلب العجوز" مئة عام، حيث يعتبره كثيرون صاحب رؤية سياسية ورجل دولة ودبلوماسي مخضرم، فيما يعتبره آخرون أحد دعاة الحرب!

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، دعوى مرتضى منصور ضد محامٍ يتهمه بالسب والقذف.

تفاصيل لعبة تركية لقتل اللاجئين السوريين.. وهذا موقف جوجل بعد إثارتها للجدل

حذف متجر "جوجل بلاي" لعبة إلكترونية، طورها مبرمجون أتراك، تدعو لطرد وقتل اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك بعد أن أثارت اللعبة انتقادات اللاجئين أنفسهم والصحافة السورية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اليوم

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023م، اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية.

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

فجَّر الكابتن رضا عبد العال نجم ناديي الزمالك والأهلي السابق، مفاجأة بشأن موقفه من دعم انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي.

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزر تونجا

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة جزر تونجا اليوم السبت، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 252 كيلومترًا.

الآثار تعلن اليوم كشفا أثريا جديدا بسقارة

تعلن وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، كشفًا أثريًّا جديدًا بـ منطقة آثار سقارة من أعمال البعثة المصرية الأثرية العاملة في مجال الحفريات بالمنطقة.

خلال ساعات، محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم السبت، جلسة المرافعة في محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كيسنجر يتنبأ بصراع عسكري بين واشنطن وبكين ويكشف عن تطور خطير في تسليح اليابان

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 100، أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتحول إلى صراع بين الطرفين.

فيتو واجهت الطرفين.. القصة الكاملة لخلاف أبناء حسن الأسمر على الميراث (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأزمة جديدة تهز الوسط الفني، حيث ظهرت لبنى المغربية زوجته المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر بعد اختفاء سنوات، لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ميراث المطرب الراحل ونصيب ابنيها “أنس وآية” حسن الأسمر، مؤكدة أن ابنيها لديهما حق في ميراث والدهم ولم يحصلا عليه حتى الآن.