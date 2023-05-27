اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، آخر التطورات المتعلقة بالحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك تنسيق كامل مع النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي ونتحدث مع الجهات الأمنية تحقيق رغبة النادي في تواجد حضور جماهير جيد خلال المباراة".

وأضاف: "طلبنا السماح بحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وأتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وبمجرد الحصول على الموافقات سيتم طرح التذاكر.

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وتطرق العطار، للحديث عن ملف قائمة الزمالك في البطولة العربية، قائلًا "الزمالك لم يطلب فتح القيد بشكل استثنائي، ومواعيد القيد معروفة وهناك قواعد ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي استثناءات".

وأكمل: "موعد نهاية الدوري في الغالب سيكون يوم 15 يوليو المقبل وحتى الآن هذا هو الموقف، وموعد فتح القيد سيكون في اليوم التالي لانتهاء المسابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى في جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلي خلال ال خلال الـ 44 التي قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 83 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة قبل مواجهة الوداد المغربي المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتلقت إدارة النادي الأهلي خبر موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فقط لمواجهة الوداد وهناك محاولات من جانب إدارة النادي لزيادة العدد المسموح به حيث يطلب الأهلي السعة الكاملة للجماهير في استاد القاهرة.

ويمثل هذا الأمر، صدمة لجماهير النادي الأهلي، التي تسعى لدعم فريقها في مباراة الذهاب بأكبر قدر ممكن، نظرا لعلمها صعوبة مهمة الإياب في ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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موعد مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو المقبل على إستاد القاهرة.

ويطمح الأهلي لاستعادة اللقب الأفريقي الذي خسره في العام الماضي على يد الوداد، بعد هزيمته في المباراة النهائية بثنائية زهير المترجي.