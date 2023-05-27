رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

فجَّر الكابتن رضا عبد العال نجم ناديي الزمالك والأهلي السابق، مفاجأة بشأن موقفه من دعم انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي.

قرار انسحاب الزمالك من السوبر المصري

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "هقول سر لأول مرة أنا دعمت قرار انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي مش علشان مشكلة كهربا ولا قصة اللوائح، لكن علشان ما نشيلش كتير من الأهلي وخوفًا من الفضيحة وإحباط جماهير الزمالك".



مشكلة نادي الزمالك

وأضاف: "فيه لعيبة في الزمالك ما بتعرفش تباصي وحسام عبد المجيد بيدي الكرة لمهاجمين الفرق المنافسة، وخط الوسط يموت من الضحك".

-إعلانات-

رؤية رضا عبد العال من مشاركة الزمالك في البطولة العربية

وطالب رضا عبد العال، نادي الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية أو الاعتذار عن المشاركة لأنه لا يملك فريق قادر علي المنافسة أو تشريف جماهيره.

في تصريحات سابقة، قال عفت نصار لاعب الزمالك السابق، إن خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير، لكن الظروف الحالية سيئة في ظل المستوى الفني للاعبين، مشيرًا إلى أن هناك مدربين لهم طرق لعب معينة يريدون تطبيقها فور تسلمهم مهام تدريب أي فريق، ولكن آخرون يقومون بالتجاوب مع الظروف التي يجدونها في الفرق.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لا بدَّ أن يتم فتح باب القيد مبكرًا لمصلحة الزمالك قبل مشاركته في البطولة العربية للأندية، وأوسوريو مدرب كبير وقد ينجح مع الزمالك على المدى الطويل".

وتابع عفت: "الزمالك سينهي الدوري في منتصف يوليو، ويجب أن يتم فتح القيد من أجل الاستعانة بصفقات جديدة قبل البطولة العربية، أتمنى أن يدعم اتحاد الكرة، فريق الزمالك وهو مُقبل على خوض البطولة".

وواصل: "البطولة العربية تضم فرق قوية للغاية، وهي حاليًّا أقوى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والبطولة صعبة وعلى الفريق الأبيض الاستعداد لها جيدًا".

وزاد: "يجب الحديث مع أوسوريو حول إمكانيات اللاعبين، وأتوقع أنه سيعود إلى الطريقة الطبيعية في مواجهة طلائع الجيش الثلاثاء القادم".

وأكمل: "الزمالك يحتاج إلى تضافر جهود أبنائه الكبار، لأن النادي سيكون لديه (حدث كبير) خلال الايام المقبلة، ولابد من وجود أبناء الزمالك وأن يدعموا فريق الكرة واللاعبين".