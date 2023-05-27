السبت 27 مايو 2023
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رياضة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

النجم المصري محمد
النجم المصري محمد صلاح، فيتو

بعد ضياع حلم التأهل بدوري أبطال أوروبا ورسالته المؤثرة، تحرك نادي ليفربول الإنجليزي، للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري محمد صلاح بعدما ارتبط بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وشهدت الـ24 ساعة الأخيرة، خروج عدة تقارير تشير إلى إمكانية رحيل محمد صلاح، بعدما فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا

ويشارك "الريدز" في منافسات الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، بعدما حقق مانشستر يونايتد الفوز على تشيلسي (4-1)، ضمن مؤجلات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعبَّر صلاح عن إحباطه الشديد بعد تأكد عدم مشاركة "الريدز" في دوري الأبطال، معتذرًا لجماهير ناديه عما حدث، وهو ما فتح الباب أمام رحيله.

وحسب ما أورده الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فإن ليفربول يرغب في تأمين بقاء محمد صلاح، خوفا من رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

تجديد عقد محمد صلاح

وأوضح أن إدارة النادي تدرس تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين، ليبقى مع "الريدز" صيف 2027، فضلا عن تحسين راتبه الأسبوعي.

وترددت أنباء قوية حول رغبة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الظفر بخدمات "الفرعون" المصري في صيف 2023.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول العام الماضي، حتى صيف 2025، مقابل راتب أسبوعي تبلغ قيمته 350 ألف إسترليني.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول في 50 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

 

محمد صلاح

وكان صلاح اعتذر في رسالة لجماهير ليفربول عن الفشل في التأهل لـ دوري الأبطال.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة: "أنا محطم كليًّا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث".

وواصل "كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا".

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محمد صلاح يتحدث مجددا عن إخفاق ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

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ليفربول يتصدر تويتر بعد ضياع حلم التأهل لأبطال أوروبا، والجماهير تواسي محمد صلاح

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