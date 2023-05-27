خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ضربة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش

الأهلي، أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن قرار محمود البنا حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، صحيح.

وقال الشناوي في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "في لقطة ركلة جزاء الأهلي، لمسة اليد الأولى لا يوجد بها أي خطأ، لكن لمسة اليد الثانية لم تكن يد اللاعب في وضعها الطبيعي، كما أنها منعت الكرة من دخول المرمى".

وتابع: "ركلة جزاء الأهلي واضحة لأن اللاعب تصدى للكرة بيده والبطاقة الحمراء قرار سليم من الحكم".

وأضاف الشناوي: "في الشوط الأول الحكم تغاضى عن احتساب بطاقة صفراء على محمود متولي مدافع الأهلي، بعد تدخله بتهور على لاعب طلائع الجيش".

وأكمل: "في لقطة دخول كرتين داخل الملعب كان يجب على تقنية الفار مراجعة البنا في الإنذار الذي منحه لعمرو السولية، لأن زميله القندوسي هو من ألقى بالكرة داخل الملعب وكان عليه تصحيح هذا الخطأ".

وأتم: "الإنذار في لقطة تدخل لاعب الطلائع على مصطفى شوبير قرار صحيح".

أفشة

الأهلي، أنهى محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، صيامه عن التهديف لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بعد إحرازه الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى طلائع الجيش مساء الجمعة بالدوري المصري.

وأحرز أفشة هدف التقدم للأهلي من خطأ في التمرير من حارس طلائع الجيش محمد شعبان، ليوجه تسديدة قوية في مرمى الطلائع.

وكان آخر هدف لأفشة في مرمى أسوان يوم 21 فبراير الماضي في الدوري المصري الممتاز.

ويعد هدف أفشة في طلائع الجيش الهدف الثالث له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما أحرز في مرمى إنبي، وأسوان وهو الهدف الرابع في الموسم الحالي بعدما سجل في مرمى سياتل ساوندرز الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية.

الدوري المصري، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التي قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 83 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة قبل مواجهة الوداد المغربي المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتلقت إدارة النادي الأهلي خبر موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فقط لمواجهة الوداد وهناك محاولات من جانب إدارة النادي لزيادة العدد المسموح به حيث يطلب الأهلي السعة الكاملة للجماهير في استاد القاهرة.

ويمثل هذا الأمر، صدمة لجماهير النادي الأهلي، التي تسعى لدعم فريقها في مباراة الذهاب بأكبر قدر ممكن، نظرا لعلمها صعوبة مهمة الإياب في ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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موعد مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو المقبل على إستاد القاهرة.

ويطمح الأهلي لاستعادة اللقب الإفريقي الذي خسره في العام الماضي على يد الوداد، بعد هزيمته في المباراة النهائية بثنائية زهير المترجي.