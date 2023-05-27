السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

مكة المكرمة من الفضاء،
مكة المكرمة من الفضاء، فيتو

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" فيديو التقطته من الفضاء ل مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

وقالت برناوي عبر مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر: "السعودية كلها منوِّرة.. انظروا سأحاول التصوير.. هذا كما ترونه هي مكة وهذا هو الحرم، انظروا كيف مكة منوّرة".

وحاولت الرائدة السعودية تصوير المدينة، إلا أنها ذكرت أن محطة الفضاء الدولية قد تجاوزتها لأنها تسير بشكل سريع.

وختمت مقربة تصوير الفيديو على الحرم المكي، قائلة: "ماشاء الله، تبارك الله".

 

رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني

وانطلقت برناوي، إلى جانب مواطنها السعودي، علي القرني، إلى الفضاء، الأحد، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس". 

-إعلانات-

وبعد نحو 15 ساعة وصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

والخميس، غرَّدت برناوي على حسابها في تويتر قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

ومن المتوقع أن يقضي طاقم المهمة 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وريانة علي اختصاصية في الطب الحيوي، وتتمتع بخبرة تزيد على 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة.

وقد عملت طوال حياتها المهنية على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشروعات أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من الأبحاث في المجال نفسه، بحسب الهيئة السعودية للفضاء.

وعلي حاصل على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل، ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاغو.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن المهمة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

txt

علي جمعة: أهل مكة والمدينة يقرأون البدرية للبركة

txt

بث مباشر، انطلاق السعوديين برناوي والقرني إلى محطة الفضاء الدولية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ريانة برناوي مكة المكرمة المسجد الحرام مكة

مواد متعلقة

احذروا التدخين اليومي.. هذا ما يفعله بأدمغتكم!

منهم جيل بايدن.. أسماء ملوك ورؤساء العالم في حفل زفاف ولي العهد الأردني

الخزانة الأمريكية تغير توقعها لموعد تخلف الحكومة عن السداد بعد تعثر مفاوضات سقف الدين

صانع الفوضى.. البرهان يطلب من جوتيرش تغيير المبعوث الأممي للسودان

بينهم 12 طفلا، ارتفاع ضحايا الصوم لدخول الجنة في كينيا إلى 179 حالة وفاة

حفل زفاف باذخ لابن وزير سابق.. قصة فيديو هز المغرب

الرئيس الأوكراني يزور إيطاليا ويجتمع مع بابا الفاتيكان

التهاب عضلة القلب لدى الذكور بعد لقاح كورونا.. علماء يفسرون السبب

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية