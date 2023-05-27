نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" فيديو التقطته من الفضاء ل مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء



Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وقالت برناوي عبر مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر: "السعودية كلها منوِّرة.. انظروا سأحاول التصوير.. هذا كما ترونه هي مكة وهذا هو الحرم، انظروا كيف مكة منوّرة".

وحاولت الرائدة السعودية تصوير المدينة، إلا أنها ذكرت أن محطة الفضاء الدولية قد تجاوزتها لأنها تسير بشكل سريع.

وختمت مقربة تصوير الفيديو على الحرم المكي، قائلة: "ماشاء الله، تبارك الله".

رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني

وانطلقت برناوي، إلى جانب مواطنها السعودي، علي القرني، إلى الفضاء، الأحد، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".

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وبعد نحو 15 ساعة وصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

والخميس، غرَّدت برناوي على حسابها في تويتر قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

ومن المتوقع أن يقضي طاقم المهمة 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وريانة علي اختصاصية في الطب الحيوي، وتتمتع بخبرة تزيد على 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة.

وقد عملت طوال حياتها المهنية على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشروعات أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من الأبحاث في المجال نفسه، بحسب الهيئة السعودية للفضاء.

وعلي حاصل على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل، ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاغو.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن المهمة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.