أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

أعرب اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.



وقال اللواء عصام نوار، إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت عدة مرات في رياضات أخرى، ولم يحدث مثل هذا الإجراء، وما أريد معرفته ما هي الجريمة التي سنعاقب عليها أو تمت إحالتنا للنيابة بها والمسؤولية الرياضية تقع على من هنا.



وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة بينهم 44 ذهبية و18 فضة و6 برونزيات والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة.



وأشار اللواء عصام نوار، التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حال وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ما هو مطلوب في حينه.



وشدد اللواء عصام نوار، التصريحات التي صدرت من قبل والد اللاعب بأنه كان يستحق له مبلغ ١٨ ألف جنيه وحصل منهم على 3 آلاف فقط وتم خصم الباقي بدون سبب، وهنا يجب أن أوضح أن ناديه السابق مركز شباب بيلا الذي انتقل منه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي له مستحقات ورسوم انتقال بقيمة انتقال اللاعب بناء على الاتفاق المسبق في انتقال اللاعب وبناء عليه تم خصم المبلغ منه ١٣ ألف وستمائة جنيه على أن يستردها اللاعب عقب قيام المشروع القومي للموهبة بسداد المبلغ المستحق والذي قام الاتحاد المصري للمصارعة بطلبه منهم بمستند رسمي إلى جانب الضرائب المستحقة ومنح اللاعب باقي المبلغ بمستندات رسمية مثبتة.



وختم اللواء عصام نوار تصريحه، هروب اللاعبين والتجنيس بدول أخرى أزمة دولية تعاني منها العديد من الدول وهذا الملف مسؤولية وزارة الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة في ظل لوائح بعض الاتحادات الدولية التي تسمح بذلك بسهولة ونجحنا في التصدي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بقوة في ظل اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم اهتمامًا كبيرًا كان أثره النتائج المميزة التي تتحقق في الفترة الحالية ولكن قرار الإحالة للنيابة العامة أمر استغرب له.

-إعلانات-

وزير الرياضة يحيل اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسؤولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الأفريقية.

وأوضح «صبحي» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقًا ولكنها قلت كثيرًا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث في دول أخرى كثيرًا، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس ساهم في زيادة عدد الأبطال، وحدوث طفرة كبيرة في الإنجازات قاريًّا وعالميًّا.



وقال «صبحي» مخاطبًا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الأفريقي والدولي والأولمبي «نحن معكم جميعًا».



ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.

مشروع رعاية الموهوبين

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات ساهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلًا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف».



وأضاف: المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي مشروع مستدام ومستقبلي وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.



وتابع: نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها في رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها في نشر المدارس الرياضية، مشيرًا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص.

ميزانية الإعداد للأولمبياد

وكشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلًا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية.

وأشاد الوزير بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحًا أن هناك برامج توعية للأبطال في الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

هروب لاعب منتخب المصارعة

وشهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الموجودة حاليًّا في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

وتفاجأ مسؤولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

وحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.