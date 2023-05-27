السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

وفاة يحيى الجمل نجم
وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد السابق، فيتو

توفي يحيى الجمل كابتن نادي السكة الحديد  في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

 

وفاة يحيى الجمل كابتن السكة الحديد

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان يحيى الجمل كابتن السكة الحديد السابق بعد صلاة الظهر اليوم السبت بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

يحيى الجمل كان أحد نجوم نادي السكة الحديد في عصره الذهبي والذي تولى تدريب الفريق الأول وقيادة قطاع الناشئين بأقدم نادي في مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

-إعلانات-

يحيي الجمل نادي السكة الحديد السكة الحديد وفاة يحيي الجمل أقدم نادي في مصر

مواد متعلقة

موعد اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد بالأسكندرية 2023

السكة الحديد يفرط في الصدارة ويتعادل مع الإعلاميين متذيل الترتيب بالقسم الثاني

وزير النقل يدعم فريق السكة الحديد قبل مواجهة الإعلاميين (صور)

نادي المنصورة يستقبل مجلس إدارة السكة الحديد (صور)

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية