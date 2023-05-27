وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

توفي يحيى الجمل كابتن نادي السكة الحديد في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

وفاة يحيى الجمل كابتن السكة الحديد

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان يحيى الجمل كابتن السكة الحديد السابق بعد صلاة الظهر اليوم السبت بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

يحيى الجمل كان أحد نجوم نادي السكة الحديد في عصره الذهبي والذي تولى تدريب الفريق الأول وقيادة قطاع الناشئين بأقدم نادي في مصر.

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