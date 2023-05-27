السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

منهم جيل بايدن.. أسماء ملوك ورؤساء العالم في حفل زفاف ولي العهد الأردني

زفاف ولي العهد الأردني،
زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والآنسة رجوة السيف، الذي يقام في الأول من يونيو المقبل.

 

حفل زفاف ولي العهد الأردني

كما يحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما والأمير كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عهد السويد، وزوجها الأمير دانيال.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.

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زفاف ولي العهد الأردني 

وفي الـ 8 من مايو الجاري، أزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما يستتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، المقرر في الأول من شهر يونيو 2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

ويعد قصر زهران واحدًا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عامًا مراسم زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.

 

حفلات زفاف ولي العهد الأردني

يفتتح الفنان تامر حسني حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، على الآنسة رجوة خالد السيف، وذلك يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري بإستاد عمان الدولي.

ويشارك تامر حسني في إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب راغب علامة وأحمد سعد وديانا كرزون وزين العوض وأحمد علاونة وعبد الله مهيرات.

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