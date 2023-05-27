الخزانة الأمريكية تغير توقعها لموعد تخلف الحكومة عن السداد بعد تعثر مفاوضات سقف الدين

أزمة سقف الدين الأمريكي، مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتوقعت يلين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في مطلع يونيو أو ربما بالتحديد في أول يونيو.

التخلف عن السداد

وفي سابق أكدت وزارة الخزانة الأمريكية مجددًا أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة عشرة أيام فقط للتوصل لاتفاق.

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وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدًّا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

أزمة سقف الدين الأمريكي

في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرًا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.



ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.

فرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في 16 مايو لمناقشة سقف الديون، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، حيث قال بايدن، في مؤتمر صحفي إن أعضاء إدارته سيواصلون الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

لقاء بايدن ومكارثي

وأمس الجمعة قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

وكان مكارثي قد قال في وقت سابق إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

وأضاف مكارثي: "الأمر الصعب. لكننا نعمل وسنواصل العمل حتى ننجزه".