هاني حسن الأسمر يرد على زوجة والده: أنا مصدوم ولو ليكي حق القضاء موجود (فيديو)

رد المطرب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر على الاتهامات الموجهة له من قبل زوجة والده الثالثة المغربية "لبنى" وشقيقه أنس، بشأن ميراث المطرب الراحل.

وقال هاني حسن الأسمر:"أنا بشكرها على كل الكلام اللي قالته والتجريح والإساءة لي".

وتابع من خلال لقائه مع "فيتو": “زوجة والدي بتأكد أن في حوزتها أوراق ومستندات تثبت أنها هي وأشقائي أنس وآيه ليهم حق عندي في ميراث حسن الأسمر”، متابعا: "لو معاها إثباتات مش المفروض تلجأ إلى القضاء".

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وأكمل: “واللي بيقال أن والدتي معها توكيل عام من والدي حسن الأسمر واستخدمته استخدام سيئ”.

وتابع: “إذا زوجة والدي أثبتت صحة كلامها بأن والدتي استخدمت التوكيل العام من والدي إستخدام سيئ، لها كل الحق في اللجوء إلى القضاء”.

زيجة حسن الأسمر الثالثة

وكشف "هاني" عن تفاصيل زيجة والده حسن الأسمر الثالثة من "لبنى" المغربية، قائلا: “الذي يقال أنها متزوجة من والدي في عام 2000 ولكن لا أعلم التاريخ بالتفاصيل”.

واستطرد: “ولو أنا خدت حقهم زي ما هما بيقولوا في الآخرة أنا هقف قدام ربنا ولا أب هينفعني ولأ أبن ولكن عملي هو اللي هينفعني ومعرفش بصراحة هي ليه بتقول كدا دلوقتي”، مندهشا: "هو لو في حد له عند حق هسبه 12 سنة !!، وربنا يسماح الجميع وربنا هو اللي عالم أني كان في ود بيننا ولا لاء وأتصدمت من كلامها ومكنتش متوقع هذا الكلام والقضاء هو الفيصل بيننا".

واختتم: “أنس أخويا تواصل معي من أجل المطالبة بحقه وأنا كان ردي عليه بأن إذا لديه مستندات تثبت أنه لديه حق عندي يقدمها للقضاء”.

تصريحات زوجة الراحل حسن الأسمر

وكانت كشفت “لبنى” الزوجة الثالثة للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر تفاصيل خلافها مع هاني حسن الأسمر بشأن الميراث، وذلك بعد تصدرها التريند خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة: "أنا عاوزة أوضح بعض الأمور ومش أنا اللي بطالب بحاجة".

وأضافت خلال لقائها مع “فيتو”:"أنا مش عاوزة أي حاجة، ولكن يهمني أن الإنسان حسن الأسمر تفضل سيرته طيبة زي ما كان طيب، وأنا اضطريت أني أنا أطلع علشان أولادي طالبوا بحقوقهم أنس وآية حسن الأسمر".

وأكملت: “هو قالي إنه حصل على ورق قضية وكلم شقيقه هاني الأسمر علشان يطالب بحقه، والأخير قال لأنس إنه ليس لديه عنده حق، ووالده المطرب الراحل باع كل ممتلكاته قبل وفاته، وأنا عن نفسي مش بطالب بشيء ولكن مضطرة أبقي في ضهر أولادي، وابني أنس هو المسئول عن كل حاجة”.

ومن جانبها كشف أنس حسن الأسمر الأبن الأصغر للمطرب الراحل حسن الأسمر من زوجته الثالثة المغربية “لبني”، تفاصيل خلافه مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر بشأن أزمة ميراث والدهما والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

بداية قصة أبناء حسن الأسمر بسبب الميراث

وقال “أنس”: "بداية القصة أني في آخر أيام والدي كنا مقيمين في إيجار وليس ملك لأن حالته المادية كانت ليس على ما يرام".

وأضاف “أنس” خلال لقائه مع “فيتو”: “والدي لما توفى عودنا إلى المغرب بلد والدتي، وظلينا هناك عامين ولم نحتج لشيء ولكن بعد مرور العامين كنا عاوزين ننزل مصر علشان نشوف أخواتنا اللي هناك”.

تفاصيل أزمة أشقاء حسن الأسمر

وعن تفاصيل أزمته مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر قال: “أنا اكتشفت أوراق تثبت حقي في ميراث والدي حسن الأسمر الذي لم أحصل عليه حتى الآن، لذلك ذهبت لشقيقي الأكبر هاني حسن الأسمر لكي أطالب بحقي في ميراث والدي وصدمني، متابعا أبلغني أن والدي باع كل ممتلكاته قبل وفاته وقالي مالكش حاجة وأنا واختي سبنا التعليم بسبب الظروف”. "ووالدي حسن الأسمر قبل ما يتوفي رفع دعوى ضد زوجته الأولى والدة هاني الأسمر يطالب فيها بالطعن في التوكيل اللي عمله لها و عندي إثبات بكلامي".

وأكد “أنس” أنه ليس لديه علم بميراث والده حسن الأسمر نهائيا، قائلا: “مكنتش أعرف أني ليا حق في ميراث والدي أول ما اعرف بدأت أطالب بحقي من أخويا هاني”.

وتحدث أنس الأسمر عن طبيعة علاقته بشقيقه الأكبر “هاني” قائلا: “هو عمره ما كلمني وأنا اللي علة طول بكلمه وجه خطوبة اختي “أيه ” عشر دقايق ومشي”.

توتر العلاقة بين هاني حسن الأسمر وابنته

وأكد “أنس” من خلال اللقاء عن توتر العلاقة بين هاني حسن الأسمر وابنته ريتاجـ قائلا: “اللي يخليه يسيب بنته في المغرب بدون ما يسأل عنها أكيد مش هيفرق معاه حق إخوته”، مشيرا: "بنته ريتاج بتكرهو".

وأكد أنس أنه لا يريد شئ سوى حقه في ميراث والده الفنان الراحل حسن الاسمر ، متابعا:" أبويا كان عنده دور في سراج موال وفيلا في إسماعلية وعزبة في الهرم وأنا مش عاوز فلوس أنا عايز حق الله، واللي زعلني أننا اتنهبنا .