السبت 27 مايو 2023
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تريند

الساحل الشمالي يتصدر تويتر بعد تصريحات وزير المالية، ومتابعون: أبعد عن الغلابة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “الساحل الشمالي” وذلك على خلفية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة.

 

وزير المالية يبرر فرض الرسوم الجديدة

وتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية عن فلسفة الحكومة في فرض رسوم جديدة تتعلق ببعض السلع والمنتجات والخدمات التي تقدم للمواطنين، قائلًا: "هناك حفلات تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات وما حدش بيغضب منها وحينما نأخذ للدولة 5 جنيهات يغضب الجميع".

وأضاف محمد معيط معلقًا على الرسوم الجديدة بالموازنة التي أقرها مجلس النواب، خلال تصريحات عبر برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مصر: "لما ألاقي حفلات بتتعمل في الساحل الشمالي تذكرة الدخول بالآلاف والناس مش زعلانة، لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس زعلانة؟ زاد رسوم للدولة هنقول الناس زعلانة".

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هاشتاج الساحل الشمالي

وجاء هاشتاج “الساحل الشمالي” ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا على تريند مصر وتفاعل معه العديد من المستخدمين الذين عبروا عن غضبهم من الرسوم الأخيرة خاصة أنها تمثل عبئًا جديدًا على المواطنين.

وعلقت مرام أحمد قائلًا: "أول شيئ قارن الوضع الحالي بالفقير.. مش الساحل الشمالي... انزل الشارع وشوف حال الناس... تلمس هموم الناس.. تعرف إيه التعب".

 

حفلات الساحل الشمالي

وقال حساب آخر يحمل اسم “سيساوي”: "لا وجه للمقارنة بين أثرياء الساحل الشمالي والغلابة من أهل مصر اعمل رسوم كما تشاء على الساحل وأثريائه واترك الغلابة".

وعلق حساب باسم “النمر الأسود”: "ممكن تعمل بوابة لطريق الساحل الشمالي واللي يدخل يدفع وهو طالع يدفع الموضوع بسيط أهو والله لكن لا تعم الشعب يشيل شيلة مش بتاعته".

وعلق ناصر عمران: "كلامك يا سيادة الوزير تمام، ولكن هناك ناس ما تسمعش أصلًا عن الساحل الشمالي ولا تعرف عنه شيء يا دوبك بيكملوا عشاهم نوم.. أنت بتعاملهم بنفس معاملة بتوع الساحل وشرم والغردقة.. هؤلاء مظلومين في الحياة وضحايا لغيرهم".

وتابع آخر: "أنا بقترح على وزير المالية ياخد الخمسة جنيه ويودينا الساحل الشمالي نحضر حفلات".

 

تصريحات وزير المالية 

ودافع وزير المالية عن الرسوم الجديدة قائلًا: "هو أنا جيت جنب إيه حفلات الديسكو اللي مباخدش عليها جنيه، يعني واحد يروح يدفع في حفلة 3 آلاف جنيه لو قلت له اديني 20 جنيه يبقى كدا غلط ويزعل".


وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية: "موجود عندنا من زمان رسوم المغادرة وقيمتها 50 جنيهًا اللي حصل إننا هنزودها لـ100 جنيه ما عدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح علشان الأفواج السياحية بتجيها".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "رسوم المغادرة دي أصلا موجودة وبيتم دفعها ضمن ثمن تذكرة الطيران، والـ50 جنيه بقالها فترة طويلة قلنا لازم نزودها لـ100 جنيه".

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وزير المالية عن الرسوم الجديدة: بيدخلوا حفلات الساحل بالآلاف ويزعلوا لما ناخد 5 جنيه

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وزير المالية: أي مواطن خارج من مصر هيدفع رسوم مغادرة 100 جنيه

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