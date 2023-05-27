في حملة لدعم فينيسيوس ضد العنصرية.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض الفريق الأول مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين ضمن حملة لمكافحة العنصرية دعما لمهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لإهانات عنصرية في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويواجه المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، منتخب غينيا في برشلونة، في 17 يونيو المقبل، والسنغال في لشبونة بعدها بثلاثة أيام.

مكافحة العنصرية في الدوري البرازيلي

كما أطلق الاتحاد حملة قومية لمكافحة العنصرية في مباريات الدوري البرازيلي، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي، البالغ عمره 22 عامًا، في مباراة بالدوري الإسباني أمام بلنسية، الأحد الماضي. وهذه الواقعة العاشرة التي يتعرض لها اللاعب وتبلغ بها رابطة الدوري ممثلي الادعاء هذا الموسم.

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ومن خلال هذه الحملة، يسعى الاتحاد لمواصلة مكافحة العنصرية في جهود بدأها، في عام 2022، بقيادة رئيسه الجديد، إدنالدو رودريجيس، الذي طالب بتعديلات في التشريعات سمحت لسلطات كرة القدم والقضاء البرازيلي بمواجهة العنصرية في الملاعب بعقوبات أكثر حزمًا.

وقال رودريجيس لرويترز في مقابلة، في مارس الماضي: "نريد أن تقود البرازيل مكافحة العنصرية على مستوى العالم".

وقالت مصادر لرويترز إن الاتحاد عمل بشكل وثيق مع فينيسيوس جونيور بشأن التفاصيل المتعلقة بالمباراتين الوديتين إذ أنه سعى أن يشعر اللاعب بالراحة إزاء إقامة المباراتين في شبه الجزيرة الإيبيرية ورحب اللاعب بالفكرة.

إدانة العنصرية ضد فينيسيوس

وفي سياق متصل أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإهانات العنصرية المروعة التي تلقاها لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، يوم الأحد الماضي خلال مواجهة فالنسيا.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي أكد فيه أنه شاهد تلك الإهانات التي وصفها بالمروعة مضيفا "بكل وضوح ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم وأينما تحدث وبما في ذلك الرياضة، كما نشيد بأي جهد يسلط الضوء عليها ويحاربها".

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن السلطات الإسبانية اتخذت إجراءات وذلك بعد أن فتح مكتب المدعي العام بمقاطعة فالنسيا تحقيقا لتحديد إذا ما كانت الإهانات يمكن أن تشكل جريمة كراهية أم لا.