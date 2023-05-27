السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

آخر أخبار سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن موقعًا إثيوبيًّا اعترف أنه بالفعل توقف عمل التوربينين في سد النهضة عن العمل لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت تدعى أن التوربينات تعمل، وتم ربط الكهرباء المنتجة بالشبكة الإثيوبية وأنها تصل إلى السودان وكينيا.

وأضاف “شراقي” عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إذا كان توقف التوربينات لأسباب فنية تتعلق بتكملة البناء فعلًا، فلماذا لم تعلن إثيوبيا ذلك من قبل خاصة أنه مبرر قد يقبله الإثيوبيون؟

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توقف عمل التوربينات في سد النهضة

وتساءل “شراقي” أين خبير السدود الفذ الذي كان يكذب توقف التوربينين؟ كما كان يصف إعلان التوقف أنه "تهجيص"، ويردد دائمًا أنهما يعملان "زي الفل" 12 ساعة يوميًّا، وأن الأقمار الصناعية هي التي لا تستطيع رصد عملهما، وأن الكهرباء المنتجة تباع للسودان وكينيا. 

وأوضح أن اعتراف إثيوبيا بتوقف التوربينات لن يغير من الحقائق التى تم إعلانها من قبل أي شيء، حيث إنه معلوم بكل تأكيد التشغيل اليومي أو عدم التشغيل للتوربينين دون الانتظار لاعتراف أي شخص من هنا أو هناك.

وتابع:" تم إعلان عن تشغيل أول توربين 20 فبراير 2022 رغم أنه لم يكن يعمل وقت الافتتاح وبدأ بالفعل العمل بعد 3 أسابيع من الافتتاح (10 مارس 2022)، وتعذر تشغيل الثاني إلا بعد 6 أشهر فى 11 أغسطس 2022، وتوقف الإثنين معًا بعد أيام قليلة حتى 25 نوفمبر 2022 حيث بدأ ظهور دوامات خفيفة واستمر التشغيل المتقطع حتى توقفا تمامًا بعد 25 مارس الماضى حتى اليوم".

 

موقف مصر من سد النهضة

وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا أن تشغيل التوربينات أو توقفها لا يشغل بال مصر من قريب أو من بعيد، سوى أنه خرق مرفوض لإعلان مبادئ سد النهضة، والاتفاقيات السابقة، والأعراف الدولية، وأن تأثيرهما يكاد لا يذكر، وإن كان التشغيل يعنى إمرار مياه، وبالتالي فهو من مصلحة مصر والسودان إلا أن كمية المياه التي تخرج منهما ضعيفة للغاية خاصة أنهما يعملان بصورة متقطعة لمدة ساعات قليلة في بعض الأيام، ولا يوجد أي مانع للإعلان بمجرد عودة أي توربين للعمل وبالصور الفضائية. 

واختتم “شراقي” أن مصر أعلنت كثيرًا أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو أي دولة أخرى، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وبناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا شاهد على ذلك، ومن قبله العديد من المشروعات مثل سد أوين في أوغندا 1953.

 

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