السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزر تونجا

زلزال يهز جزر تونجا،
زلزال يهز جزر تونجا، فيتو

زلزال تونجا، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة جزر تونجا اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 252 كيلومترًا.

 

زلزال اليابان

وأمس الجمعة أفادت الوكالة الرئيسية للأرصاد الجوية باليابان بوقوع زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة تيبا شرقي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر لوقوع تسونامي.


وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي). 

-إعلانات-

وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض زلزال جزر تونجا

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية