زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزر تونجا

زلزال تونجا، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة جزر تونجا اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 252 كيلومترًا.

زلزال اليابان

وأمس الجمعة أفادت الوكالة الرئيسية للأرصاد الجوية باليابان بوقوع زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة تيبا شرقي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر لوقوع تسونامي.



وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

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وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.