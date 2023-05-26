وزير المالية عن الرسوم الجديدة: بيدخلوا حفلات الساحل بالآلاف ويزعلوا لما ناخد 5 جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية :"هناك حفلات تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات ومحدش بيغضب منها وحينما نأخذ للدولة 5 جنيهات يغضب الجميع".

رسوم حفلات الساحل الشمالي

وأضاف محمد معيط معلقا على الرسوم الجديدة بالموازنة التي أقرها مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية: "لما ألاقي حفلات بتتعمل في الساحل الشمالي تذكرة الدخول بالآلاف والناس مش زعلانة لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس زعلانة؟ زاد رسوم للدولة هنقول الناس زعلانة".



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حفلات الديسكو

وتابع: "هو أنا جيت جنب ايه حفلات الديسكو اللى مباخدش عليها جنيه، يعني واحد يروح يدفع في حفلة 3 آلاف جنيه لو قلت له اديني 20 جنيه يبقى كده غلط ويزعل".





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "موجود عندنا من زمان رسوم المغادرة وقيمتها 50 جنيها اللى حصل أننا هنزودها لـ100 جنيه ما عدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح علشان الأفواج السياحية بتجيها".

قيمة رسوم المغادرة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "رسوم المغادرة دي اصلا موجودة وبيتم دفعها ضمن ثمن تذكرة الطيران، والـ50 جنيه بقالها فترة طويلة قلنا لازم نزودها لـ100 جنيه".

رسوم المغادرة بعد اقرار الموازنة



وأكد: "أي مواطن خارج من مصر عنده رسوم مغادرة متضمن في تذكرة الطيران 100 جنيه وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة".

في تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار المناخي الآمن الذي نسعى إلى الوصول إليه من خلال اللقاءات والاجتماعات الدولية لن يتحقق إلا بتوفير تمويلات تنموية ميسرة للبلدان الأفريقية والاقتصادات الناشئة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وما تواجهه هذه الدول من تحديات إضافية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن أفريقيا تُعد الأقل مساهمة والأكثر تأثرًا بأزمة المناخ، فضلًا على مواجهتها صعوبات في الوصول لأسواق التمويل الدولية للقيام بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى «الحلول المناخية».

تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة



قال الوزير، في ختام قمة «صافي انبعاثات صفرية» بلندن، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في «الحلول التمويلية» عبر توفير تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى مشاركتها في توفير أدوات مبتكرة للتحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز مستقبل أكثر مرونة واستدامة بيئيًا للجميع.

أضاف الوزير، أن حكومتنا تعمل جاهدة على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، وسندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.



قال الوزير، إننا نتطلع من خلال مؤتمر قمة المناخ Cop 28»» المنعقد بدولة الإمارات الشقيقة إلى تحقيق التوصيات التي انتهت اليها قمة المناخ السابقة واستكمال مسيرة المشاورات والجهود بين دول العالم بما يسهم في تشجيع تدفق وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة بما يساعد على التصدي للتغيرات المناخية ودعم النمو الأخضر.