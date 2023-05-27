السبت 27 مايو 2023
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اقتصاد

وزير المالية: سعر البن هيزيد وهذا ما يدفعه المواطن على بوليصة تأمين السيارات بعد الرسوم الجديدة

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط، فيتو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الزيادة الجديدة في رسوم تنمية الدولة على بوليصات التأمين للسيارات تصل إلى 1%، يعني لو المواطن بيدفع 20 ألف جنيه تأمين على سيارته هيجي 1% عليها يعني 200 جنيه بموجب القانون تقسم ما بين شركة التأمين والمواطن".

 

نسبة الزيادة على البن

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "سعر البن هيزيد بسبب رسوم تنمية الدولة الجديدة وهيتم فرض عليه 10% زيادة، ضمن الموازنة الجديدة".
 

مستهدف زيادة رسوم السلع والخدمات

وأكد: "زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات مستهدف تجيب 5 مليارات جنيه وهندفع بيهم فروق الموازنة وسعر القمح ورغيف العيش".

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وزير المالية عن الرسوم الجديدة: "بيدخلوا حفلات الساحل بالآلاف ويزعلوا لما ناخد 5 جنيه"

وزير المالية: أي مواطن خارج من مصر هيدفع رسوم مغادرة 100 جنيه

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "هناك حفلات تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات ومحدش بيغضب منها وحينما نأخذ للدولة 5 جنيهات يغضب الجميع".

 

رسوم حفلات الساحل الشمالي

وأضاف محمد معيط معلقًا على الرسوم الجديدة بالموازنة التي أقرها مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية: "لما ألاقي حفلات بتتعمل في الساحل الشمالي تذكرة الدخول بالآلاف والناس مش زعلانة لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس زعلانة؟ زاد رسوم للدولة هنقول الناس زعلانة".
 

حفلات الديسكو

وتابع: "هو أنا جيت جنب إيه حفلات الديسكو اللي ما باخدش عليها جنيه، يعني واحد يروح يدفع في حفلة 3 آلاف جنيه لو قلت له اديني 20 جنيه يبقى كده غلط ويزعل".
 
 

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية: "موجود عندنا من زمان رسوم المغادرة وقيمتها 50 جنيهًا اللي حصل أننا هنزودها لـ100 جنيه ما عدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح علشان الأفواج السياحية بتجيها".

 

قيمة رسوم المغادرة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "رسوم المغادرة دي أصلًا موجودة وبيتم دفعها ضمن ثمن تذكرة الطيران، والـ50 جنيه بقى لها فترة طويلة قلنا لازم نزودها لـ100 جنيه".

 

رسوم المغادرة بعد إقرار الموازنة

وأكد: "أي مواطن خارج من مصر عنده رسوم مغادرة متضمن في تذكرة الطيران 100 جنيه وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة".

 

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