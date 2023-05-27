السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

فيتو واجهت الطرفين.. القصة الكاملة لخلاف أبناء حسن الأسمر على الميراث (فيديو)

حسن الأسمر وزوجته
حسن الأسمر وزوجته وأولاده، فيتو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأزمة جديدة تهز الوسط الفني، حيث ظهرت لبنى المغربية زوجته المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر بعد اختفاء سنوات، لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ميراث المطرب الراحل ونصيب ابنيها “أنس وآية” حسن الأسمر، مؤكدة  أن ابنيها لديهما حق في ميراث والدهم ولم يحصلا عليه حتى الآن.

 

غضب الجمهور بسبب تصرفات أسرة حسن الأسمر 

وسرعان ما بحث الجمهور في الأمر، لمعرفة الحقيقية خاصة، أن الفنان الراحل حسن الأسمر يمتلك شعبية كبيرة، فهو يعد أحد أبرز المطربين الشعبيين الذين أنجبتهم "مصر".

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وأعرب الجمهور عن حزنه الشديد بسبب تصرفات أسرة المطرب  حسن الأسمر وقال البعض إن هذا لا يليق باسم مطرب كبير مثل حسن الأسمر، فيما قال البعض إن هذه أمور شخصية لا يجب الإفصاح عنها عبر السوشيال ميديا.

 

ومن جانبها أجرت فيتو، مواجهة بين أطراف أزمة ميراث حسن الأسمر وذلك بعد تصدر الأزمة الترند مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

زوجة حسن الأسمر لـ"فيتو":" عيالي عاوزين حقهم في الميراث من أخوهم هاني

 في البداية كشفت “لبنى” الزوجة الثالثة للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر تفاصيل خلافها مع هاني حسن الأسمر بشأن الميراث، وذلك بعد تصدرها التريند خلال الأيام القليلة الماضية،  قائلة:" أنا عاوزة أوضح بعض الأمور ومش أنا اللي بطالب بحاجة"

زوجة حسن الأسمر، فيتو 

وأضافت خلال لقائها مع “فيتو”: "أنا مش عاوزة أي حاجة، لكن يهمني إن الإنسان حسن الأسمر تفضل سيرته طيبة زي ما كان طيب، وأنا اضطريت إني أنا أطلع علشان أولادي  طالبوا بحقوقهم أنس وآية حسن الأسمر.

وأكملت: “هو قال لي إنه حصل على ورق قضية وكلم شقيقه هاني الأسمر علشان يطالب بحقه، والأخير قال لأنس إنه ليس لديه عنده حق، ووالده المطرب الراحل باع كل ممتلكاته قبل وفاته، وأنا عن نفسي مش بطالب بشيء لكن مضطرة أبقى في ضهر أولادي، وابني أنس هو المسؤول عن كل حاجة”.

 

أنس حسن الأسمر لـ"فيتو": أبويا كان عنده أملاك وأخويا هاني قال لي ما لكش حاجة عندي

وكشف أنس حسن الأسمر الابن الأصغر للمطرب الراحل حسن الأسمر من زوجته الثالثة المغربية “لبنى”،  تفاصيل خلافه مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر، بشأن أزمة  ميراث والدهما.

 

وقال “أنس”: “بداية  القصة أني في آخر أيام والدي كنا مقيمين في إيجار وليس في ملك، لأن حالته المادية كانت ليست على ما يرام”.

 

وأضاف “أنس” خلال لقائه مع “فيتو”: “والدي  لما  توفي عدنا  إلى المغرب بلد والدتي، وظللنا  هناك عامين، ولم نكن نحتاج إلى شيء، ولكن بعد مرور العامين، كنا عاوزين ننزل مصر علشان نشوف أخواتنا  اللي هنا”.

وعن تفاصيل أزمته مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر قال: “أنا اكتشفت  أوراق  تثبت حقي في ميراث والدي حسن الأسمر الذي لم أحصل عليه حتى الآن،  لذلك  ذهبت لشقيقي الأكبر هاني حسن الأسمر لكي أطالب بحقي في ميراث والدي وصدمني، حيث أبلغني أن والدي باع كل ممتلكاته قبل وفاته، وقال لي ما لكش حاجة وأنا وأختي سِبنا التعليم بسبب الظروف”.

وتابع: “والدي حسن الأسمر قبل ما يتوفى رفع دعوى ضد زوجته الأولى والدة هاني الأسمر يطالب فيها بالطعن في التوكيل اللي عمله لها، وعندي إثبات بكلامي”.    

وأكد “أنس” بأنه ليس لديه علم بميراث والده حسن الأسمر نهائيًّا، قائلًا: “ما كنتش أعرف أني ليَّ حق في ميراث والدي أول ما عرفت بدأت أطالب بحقي من أخويا هاني”.

وتحدث أنس الأسمر عن طبيعة علاقته بشقيقه الأكبر “هاني”  قائلًا: “هو عمره ما كلمني، وأنا اللي على طول بكلمه وجه خطوبة أختي “آية ” عشر دقائق  ومشي”.

أنس حسن الأسمر، فيتو 

وأكد “أنس” خلال اللقاء عن توتر العلاقة بين هاني حسن الأسمر وابنته ريتاج قائلًا: “اللي يخليه يسيب بنته في المغرب بدون ما يسأل عنها  أكيد مش هيفرق معاه حق إخواته”، مشيرًا: "بنته ريتاج بتكرهه".

وأكد أنس أنه لا يريد شيئًا سوى حقه في ميراث والده الفنان الراحل حسن الأسمر، متابعًا: “أبويا كان عنده دور في سراج موال، وفيلا في إسماعيلية، وعزبة في الهرم، وأنا مش عاوز فلوس، أنا عايز حق الله، واللي زعلني أننا اتنهبنا”.

 

هاني حسن الأسمر يرد على زوجة والده: أنا مصدوم منك ولو ليكِ حق القضاء موجود

رد المطرب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر على الاتهامات الموجهة له من قبل زوجة والده الثالثة المغربية "لبنى" وشقيقه أنس، بشأن ميراث المطرب الراحل.

وقال هاني حسن الأسمر: “أنا بشكرها على كل الكلام اللي قالته والتجريح  والإساءة ليَّ”.

وتابع من خلال لقائه مع "فيتو": "زوجة والدي بتأكد إن في حوزتها أوراق ومستندات تثبت أنها هي وأشقائي أنس وآية  ليهم حق عندي في ميراث حسن الأسمر، متابعًا: "لو معاها إثباتات مش المفروض تلجئي إلى القضاء؟".

هاني حسن الأسمر، فيتو 

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