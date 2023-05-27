السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

اليوم.. ختام الشهادة الإعدادية الأزهرية بامتحان "اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع"

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع مناطق الجمهورية والتي انطلقت السبت الماضي، وسط تعليمات خاصة من قطاع المعاهد الأزهرية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحانات مادتي “اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع”.

 

عقوبة الغش في امتحانات المعاهد الأزهرية 

وفي إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر في وقت سابق تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

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أولًا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًّا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأي وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.

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