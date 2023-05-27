وزير المالية يرد على تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص الدولار

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حقيقة ما ذكرته وكالة رويترز عن تأجيل مصر دفع صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية.

مراجعة صفقات القمح مع وزير التموين

وأكد وزير المالية خلال تصريحات تليفزيونية:"صفقات القمح يتم تنفيذها من خلال وزارة التموين، وسأراجع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تطورات ملف الصفقات".

تسهيلات صفقات استيراد القمح

وأضاف:"إحنا أكبر مشترين للقمح وتسهيلات صفقات استيراد القمح بتوصل لــ6 شهور، وفي ظل الظروف الحالية عدالة التوزيع بتقول أن على قدر ما نقدر نعيد هيكل التوزيع وبحاول أجيب إيرادات لدعم الفئات المستحقة للدعم، وبنحاول ندعم الناس من أجل مجابهة التضخم".



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وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "هناك حفلات تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات ومحدش بيغضب منها وحينما نأخذ للدولة 5 جنيهات يغضب الجميع".

رسوم حفلات الساحل الشمالي



وأضاف محمد معيط معلقًا على الرسوم الجديدة بالموازنة التي أقرها مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية: "لما ألاقي حفلات بتتعمل في الساحل الشمالي تذكرة الدخول بالآلاف والناس مش زعلانة لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس زعلانة؟ زاد رسوم للدولة هنقول الناس زعلانة".



حفلات الديسكو



وتابع: "هو أنا جيت جنب إيه حفلات الديسكو اللي ما باخدش عليها جنيه، يعني واحد يروح يدفع في حفلة 3 آلاف جنيه لو قلت له اديني 20 جنيه يبقى كده غلط ويزعل".





وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية: "موجود عندنا من زمان رسوم المغادرة وقيمتها 50 جنيهًا اللي حصل أننا هنزودها لـ100 جنيه ما عدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح علشان الأفواج السياحية بتجيها".

قيمة رسوم المغادرة



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "رسوم المغادرة دي أصلًا موجودة وبيتم دفعها ضمن ثمن تذكرة الطيران، والـ50 جنيه بقى لها فترة طويلة قلنا لازم نزودها لـ100 جنيه".

رسوم المغادرة بعد إقرار الموازنة



وأكد: "أي مواطن خارج من مصر عنده رسوم مغادرة متضمن في تذكرة الطيران 100 جنيه وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة".