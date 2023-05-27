السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

نجيب ساويرس وعمرو
نجيب ساويرس وعمرو أديب، فيتو

رد المهندس نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي ادعى من خلالها وجود حملات لمهاجمة الفنانين المصريين، خلال تواجدهم في حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والانتقادات بعد تصريحات الفنان محمد فؤاد  خلال حفله بمدينة جدة.

 

وقال “عمرو أديب” خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مصر مساء الجمعة: "أنا ملاحظ إن الفنانين لما بيروحوا يغنوا في السعودية لازم يتقطعوا حتت.. ولما بيروحوا يغنوا في دبي أو الكويت أو حتى في تركيا مفيش حاجة بتحصل.. يا ترى مين اللي بيعمل كده وليه؟".

-إعلانات-

ومن جانبه رد “ساويرس” على تلك التصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر”:"كلامك مش في محله الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك … خانه التوفيق".

وأضاف “ساويرس”: "مصر أم الدنيا ولو مرضت أو تعبت تظل أم الدنيا واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة!! مع احترامي للمملكة وكل التطور اللي بيحصل فيها".

 

رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي

وأشعل الفنان محمد فؤاد، الأجواء في حفله بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

وخطف محمد فؤاد، دعم وتفاعل الجمهور السعودي والعربي، بأغنيتي “كامننا” و“طمني عليك”.

ووجه محمد فؤاد، رسالة للجمهور المشارك في حفله قائلًا: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها الطيب والخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم".

وتابع: "أنا بحبكم جدًّا وبعد الاستقبال دا أنا ممكن أبطل غنا دلوقتِ شكرًا على دعمكم ليَّ".

 

حفلة محمد فؤاد في السعودية

وتصدر وسم الفنان محمد فؤاد مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيًّا وبالتحديد في مصر والسعودية وذلك عقب الانتهاء من حفله بمدينة جدة السعودية الذي يُقام ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

ومزج فؤاد بين أجمل أغنياته القديمة والحديثة.. وأعاد غناء أغنياته الكلاسيكية التي احتفى بها الجمهور بشكل خاص، وكان من أبرزها “كماننا، والحب الحقيقي، وأنا لو حبيبك” عقب مرور عليهم قرابة الـ 25 والـ 30 عامًا.

txt

محمد فؤاد: محمد بن سلمان ملهم وهيغير وجه الحياة ومحتاجين للأيادي الشريفة بالسعودية

txt

محمد فؤاد للجمهور السعودي بحفل جدة: حلم إني أغني لأعظم ناس على وجه الأرض (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المهندس نجيب ساويرس عمرو أديب موسم الرياض المملكة العربية السعودية محمد فؤاد رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي حفلة محمد فؤاد في السعودية هيئة الترفيه نجيب ساويرس

مواد متعلقة

محمد فؤاد يعيد غناء أجمل أغنياته بحفل فى الرياض وسط حفاوة الجمهور (فيديو)

محمد فؤاد: محمد بن سلمان ملهم وهيغير وجه الحياة ومحتاجين للأيادي الشريفة بالسعودية

محمد فؤاد للجمهور السعودي بحفل جدة: حلم إني أغني لأعظم ناس على وجه الأرض (فيديو)

محمد فؤاد: أصبت في ظهري أثناء تصوير برنامج رامز جلال

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية