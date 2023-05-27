ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

رد المهندس نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي ادعى من خلالها وجود حملات لمهاجمة الفنانين المصريين، خلال تواجدهم في حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والانتقادات بعد تصريحات الفنان محمد فؤاد خلال حفله بمدينة جدة.

وقال “عمرو أديب” خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مصر مساء الجمعة: "أنا ملاحظ إن الفنانين لما بيروحوا يغنوا في السعودية لازم يتقطعوا حتت.. ولما بيروحوا يغنوا في دبي أو الكويت أو حتى في تركيا مفيش حاجة بتحصل.. يا ترى مين اللي بيعمل كده وليه؟".

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ومن جانبه رد “ساويرس” على تلك التصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر”:"كلامك مش في محله الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك … خانه التوفيق".

وأضاف “ساويرس”: "مصر أم الدنيا ولو مرضت أو تعبت تظل أم الدنيا واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة!! مع احترامي للمملكة وكل التطور اللي بيحصل فيها".

رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي

وأشعل الفنان محمد فؤاد، الأجواء في حفله بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

وخطف محمد فؤاد، دعم وتفاعل الجمهور السعودي والعربي، بأغنيتي “كامننا” و“طمني عليك”.

ووجه محمد فؤاد، رسالة للجمهور المشارك في حفله قائلًا: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها الطيب والخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم".

وتابع: "أنا بحبكم جدًّا وبعد الاستقبال دا أنا ممكن أبطل غنا دلوقتِ شكرًا على دعمكم ليَّ".

حفلة محمد فؤاد في السعودية

وتصدر وسم الفنان محمد فؤاد مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيًّا وبالتحديد في مصر والسعودية وذلك عقب الانتهاء من حفله بمدينة جدة السعودية الذي يُقام ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

ومزج فؤاد بين أجمل أغنياته القديمة والحديثة.. وأعاد غناء أغنياته الكلاسيكية التي احتفى بها الجمهور بشكل خاص، وكان من أبرزها “كماننا، والحب الحقيقي، وأنا لو حبيبك” عقب مرور عليهم قرابة الـ 25 والـ 30 عامًا.