نفدت التذاكر في 15 دقيقة.. حسين الجسمي يحيي حفلا بالأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الاحتفالات الأردنية بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.

ويحيي الجسمي في الثالث من يونيو في العاصمة الأردنية عمان، حفلًا غنائيًّا إلى جانب عدد من الفنانين العرب الذين يشاركون الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة ومنهم تامر حسني ومحمد سعد وراغب علامة.

حفل حسين الجسمي في الأردن

ونفدت جميع التذاكر بعد أقل من 15 دقيقة على إعلان موعد حفل الجسمي المقرر إقامته في المدرج الروماني بقلب العاصمة الأردنية.

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وكتب الجسمي في حسابه على إنستجرام: "نفدت في 15 دقيقة فقط"، ووضع قلبًا أحمر.

وكان الفنان الإماراتي قد نشر عبر تويتر بوستر حفله المرتقب وكتب: "من الإمارات نوصلكم ونشارك الشقيقة الأردن وشعبها الحبيب الفرحة الكبيرة بالحسين ورجوة الله يسعدهم ويهنِّيهم... سنحتفل معًا ونتشارك الفرحة ونفرح بالحسين معكم أهلنا وأحبابنا في المدرج الروماني عمان مساء يوم 3 يونيو 2023".

وبحسب الشركة الموزعة للتذاكر فإن حفل الجسمي "مجاني" مهدى من دولة الإمارات إلى الشعب الأردني بمناسبة عقد قران الأمير الأردني.

حفلات زفاف ولي العهد الأردني

يفتتح الفنان تامر حسني حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، على الآنسة رجوة خالد السيف، وذلك يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري بإستاد عمان الدولي.

ويشارك تامر حسني في إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب راغب علامة وأحمد سعد وديانا كرزون وزين العوض وأحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

زفاف ولي العهد الأردني

وفي الـ 8 من مايو الجاري، أزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما يستتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، المقرر في الأول من شهر يونيو 2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

ويعد قصر زهران واحدًا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عامًا مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.