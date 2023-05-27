الثروة الداجنة: وارد انخفاض جديد في أسعار الدواجن الفترة المقبلة بشرط

اسعار الدواجن اليوم، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن هناك استقرارًا في الأسعار منذ 10 أيام ويتراوح سعر كيلو الدواجن ما بين 61 إلى 64 جنيهًا.



أسعار الدواجن

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "الأسعار الحالية للدواجن تعتبر عادلة مقارنة بأسعار مستلزمات الإنتاج".



هل تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟

ولفت: إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة حينما تزداد الانخفاضات الخاصة بالأعلاف ومستلزمات الإنتاج الأخرى.



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سعر كرتونة البيض

وتابع: "كرتونة البيض من المفترض أن يصل سعرها إلى 115 جنيهًا في ظل الأسعار الحالية للأعلاف، لكن يتم بيعها حاليا بـ85 جنيهًا للأحمر و78 للأبيض وهذا يعرض المنتج لخسارة كبيرة".

وسجلت أسعار الدواجن أمس الجمعة 26 -5-2023، انخفاضًا ملحوظًا.

أسعار الدواجن جملة في المزارع أمس الجمعة

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» امس الجمعة، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن الحمراء من 67 جنيهًا إلى 68 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، فيما استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن لتسجل 64 جنيهًا للبيضاء، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات 73.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا كأعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي فسجل متوسط سعرها 89.5 جنيه، ويبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى امس الجمعة

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى امس الجمعة نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، وسعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا.

وبلغ سعر شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه، ودبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى، سجلت صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، ودجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا، ودبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، عبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق أمس الجمعة

البداية مع أسعار الأعلاف امس الجمعة، بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 701 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر 200 جنيه إلى 950 جنيها، أسعار أعلاف البادي 23% لتتراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، أعلاف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، أعلاف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.