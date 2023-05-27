السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

نجوم الفن في حفل زفاف نجل ماجد الكدواني (فيديو وصور)

حفل زفاف نجل ماجد
حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو

احتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمود الليثي، وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة ماجد الكدواني فرحته في حفل زفاف ابنه “يوسف” ومن أبرز الحضور الفنان كريم عبد العزيز وهاني رمزي ومحمد رضوان وريهام عبد الغفور ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وغيرهم.

 

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

حرص يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني على إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين، وذلك بعدما انتهى من مراسم زواجه في إحدى الكنائس.

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حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني 

وظهر “يوسف” وهو يرقص برفقة زوجته أثناء حفل زفافهما المقام حاليًّا في أحد الفنادق الكبرى وسط تصفيق الحاضرين.

 

واحتفل يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني اليوم بحفل زفافه وسط الأقارب والأصدقاء المقربين في إحدى الكنائس.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

وخطف العروسان الأنظار ممن حولهم، حيث ارتدى يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانًا أبيض أنيقًا.

 

وكان يوسف ماجد الكدواني  نجل الفنان ماجد الكدواني قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك عقب انتشار صور على السوشيال ميديا، بشكل واسع، وأكد البعض أنها من ليلة حنته.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

 

مسلسل الهرشة السابعة

وعلى جانب آخر، ظهر النجم ماجد الكدواني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة من بطولة الفنانة أمينة خليل والممثل الكبير محمد شاهين.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

ولعب الفنان ماجد الكدواني دوره في الواقع كضيف في "البودكست" أو البرنامج الإذاعي الخاص بنادين التي تؤديها الممثلة أمينة خليل.

 

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