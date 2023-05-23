أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

اجتماع طارئ في الزمالك لبحث مصير أوسوريو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اجتماعًا طارئًا داخل نادي الزمالك لبحث مصير كارلوس أوسوريو المدير الفني، بعد التعادل أمام الداخلية بالدوري.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومع الساعات الأولى من صباح اليوم.

عباس شراقي يفند الافتراءات الإثيوبية في ردها على قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة

رد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، والذي جاء ردًّا على قرار جامعة الدول العربية (جدة 2023) بشأن سد النهضة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

انتهاء اجتماع بايدن ومكارثي دون اتفاق بشأن سقف الدين

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مناقشات إلا أنها انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

سعد الصغير يحرر محضرا ضد رانيا صالح بتهمة الابتزاز وادعاء الزواج به

حرر المطرب سعد الصغير، محضرًا بقسم شرطة الهرم، ضد رانيا صالح، يتهمها بالادعاء الزواج به والطلاق منذ فترة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لتصل العظمى 42 درجة مئوية على بعض المناطق.

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مستشار الرئيس يكشف سر تحذير الصحة العالمية من انتشار وباء جديد يهدد العالم

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن رصد أي أوبئة من المحتمل انتشارها يدخل في إطار عمل منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في فيروس كورونا.

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

انتشرت كالنار في الهشيم صورة تظهر انفجارًا بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

نقيب الموسيقيين يوجه رسالة لـ محسن جابر بعد طرح أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

أغاني أم كلثوم، علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الأزمة المثارة بين الملحن والمطرب عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر، بسبب استخدام صوت كوكب الشرق أم كلثوم على أحد ألحانه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

مركز السموم يحذر من نباتات الزينة وأعشاب العطار: تسبب الوفاة

لا يوجد أحد لا يحب شكل الزرع والنباتات، فالنباتات من أهم مصادر البهجة في حياتنا، لكن هل من الممكن أن تتحول النباتات من مصدر للجمال والتفاؤل إلى مصدر للخوف والتعب؟!

أول تحرك من وزارة الرياضة في واقعة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

مستقبله مهدد بالضياع، أجاي يهدد سموحة باللجوء للفيفا ويمهله 3 أيام لتنفيذ مطالبه

كشف الكابتن أحمد شوبير تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب جونيور أجاي نجم الأهلي السابق، مع سموحة قائلًا: "أجاي أمهل نادي سموحة 3 أيام لإجراء جراحة عاجلة له خاصة أن مستقبله مهدد بالضياع بسبب خطأ فى العملية الجراحية".

صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل جديدة بشأن تعرضه لأكبر عملية نصب (فيديو)

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل تعرضه للنصب على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، وخسارته 1.9 مليون جنيه.

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي في المرحلة القادمة في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

بعد قانون حظرها، تيك توك تقاضي ولاية أمريكية

تقدمت "تيك توك" بدعوى قضائية أمس الإثنين أمام محكمة فيدرالية لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأمريكية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارًا من مطلع العام 2024.

عارفة عبد الرسول: كنت سعيدة لما اتصورت بالمايوه وعندي مشكلة في شهادة ميلادي (فيديو)

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول: "بقول للمنتجين أنا عايزة أعمل دور رقاصة عايزة أرقص بحب الرقص، ومش في دماغي البحث عن التريند".

روسيا تعلق على حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، إن حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية هدفه الوحيد هو ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على موسكو وبكين.

جنات تحتفل بإطلاق أحدث أغنياتها "وكأنك سكر" بحضور شعراء وملحنين (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة المغربية جنات بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان "وكأنك سكر" والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

للمرة الأولى، اكتشاف جديد يتيح التحكم بالألم المزمن في الرأس

اكتشف باحثون للمرة الأولى إمكان إطلاق إشارات في الدماغ أثناء شعور الشخص بألم مزمن، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أوضحت أن الاكتشاف سيُمهد الطريق للأجهزة المزروعة لتتنبأ بإشارات الألم أو حتى التحكم فيه.

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

بعد مرور نحو 13 عامًا، تمكنت سيدة أمريكية من العثور على خاتمها الذهبي المرصع بالألماس، وذلك بعدما كانت أيقنت أنها لن تراه مرة أخرى، وفقًا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".