دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق أتلتيك بلباو ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه أتالانتا، وحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أتليتي أتزوري، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لأتانلانتا اللاعب 17 جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 17 من اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني انتفض فريق أتلتيك بلباو هجوميًّا ونجح في إحراز ثلاثة أهداف في الدقائق 58 عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 58 ونيكو سيرانو في الدقيقة 70 وروبيرت نافارو في الدقيقة 74.

ثم عاد فريق أتالانتا لتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق كريستوفيتش.



فيما، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو.

تشكيل أتالانتا أمام أتلتيك بلباو

دخل فريق أتالانتا مباراته أمام أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

كارتيسيكي - كوسونو - ديمسيتي - كولاسيناك - زاباكوستا - دي رون - إيديرسون - بيرناسكوني - كيتيلير - زاليفيسكي - ساكاماكا.

تشكيل أتالانتا، فيتو

تشكيل أتلتيك بلباو أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا، والذي يضم كلًّا من:

سيمون - ليكوي - فيفيان - باريديس - بويرو - جوروزابيل - ياورجيزار - ريجو - نافارو - غوروزيتا - جوميز

تشكيل أتلتيك بلباو، فيتو

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذه النتيجة تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

في المقابل، ارتفع رصيد فريق أتلتيك بلباو إلى 8 نقاط في المركز 23، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات.

