فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

خاتم ذهبي، بعد مرور نحو 13 عامًا، تمكنت سيدة أمريكية من العثور على خاتمها الذهبي المرصع بالألماس، وذلك بعدما كانت أيقنت أنها لن تراه مرة أخرى، وفقًا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت، ماري ستراند، فقدت خاتهما، الذي يحمل بالنسبة لها قيمة معنوية كبيرة، خلال تنظيفها مرحاض منزلها في مدينة روجرز بولاية مينيسوتا.

مجاري الصرف الصحي

وفي لحظة اقترنت بسوء الحظ، وقبل أن تدرك ما حدث، سقطت قطعتها الثمينة بالمرحاض واختفت مع المياه، التي شفطته نحو مجاري الصرف الصحي.

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الخاتم الذهبي بعد العثور عليه، فيتو

ولم يستطع زوجها، ديفيد، أن يعثر على الخاتم رغم أنه كان قد سارع إلى تفكيك المرحاض، على أمل أن يكون لا يزال يقبع في مسافة قريبة.

وعندها اضطر الثنائي إلى الاستعانة بخدمات شركة متخصصة، بحثت بواسطة أجهزة، وكاميرا، على مسافة 200 قدم داخل المجاري، ولكن دون جدوى.

وكانت ماري البالغة من العمر اليوم، 71 عامًا، قد تلقت ذلك الخاتم من زوجها بمناسبة مرور 33 عامًا على ولوجهما "القفص الذهبي"، مما جعلها تشعر بأسى كبير على ضياعه.

ولكن، وقبل أسابيع قليلة، عثر عمال صرف صحي أثناء قيامهم بأعمال صيانة في أحد أحياء المدينة على الخاتم.

إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الأثر، جرى نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحب أو صاحبة القطعة الضائعة، وقال جون تيرني، أحد عمال الصرف الصحي الثلاثة الذين عثروا على الخاتم، في تصريحات إعلامية إن قصة الخاتم كانت لغزًا كاملًا، بما في ذلك المدة التي قضاها داخل مجاري المدينة.

وتابع: "كان من الممكن أن يكون هذا الخاتم قد فُقد منذ عقود، أو حتى مؤخرًا قبل أسبوعين".

ولم تعرف ماري بالقصة سوى عن طريق ابنتها التي أخبرتها بانتشار إعلان عن خاتم مفقود لتبادر إلى الاتصال بالمسؤولين الذين طلبوا أي دلائل تشير إلى ملكيتها له.

وبعدما أرسلت لهم صورة، جرى عرضها على اثنين من خبراء المجوهرات، اللذين أكدا تطابقها مع الخاتم.

والأربعاء الماضي، ذهبت ماري مع زوجها، البالغ من العمر 75 عامًا، إلى مجلس المدينة لاستلام الخاتم المفقود، حيث تم توثيق تلك اللحظات بفيديو بث لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلاقي حفاوة وإعجاب كبيرين.