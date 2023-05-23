الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

جنات تحتفل بإطلاق أحدث أغنياتها "وكأنك سكر" بحضور شعراء وملحنين (فيديو وصور)

جنات، فيتو
جنات، فيتو

احتفلت الفنانة المغربية جنات بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان "وكأنك سكر" والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

 

جنات 

وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم مساء أمس الإثنين، مجموعة من الشعراء والملحنين والنقاد، حيث احتفى صناع الأغنية بطرحها في أجواء مميزة، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

أغنية وكأنك سكر

وكانت الفنانة المغربية جنات طرحت الأحد الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان "وكأنك سكر". 

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وأغنية "وكأنك سكر" من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

كلمات أغنية وكأنك سكر 

وتقول كلمات الأغنية: "كأنك سكر جه لغايه عندي ومر.. وكأنك جرح ف عمري مصمم يتكرر.. لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك.. شيلته الذنب ومطلوب منه انه يبرر.. وكأنك حلم قلب لكابوس.. وكأنك جيت علي قلبي تدوس.. جاي توجعني انا ليه مخصوص.. انا اضعف من اي مواجهه.. وكأنك غلطه بكفرها وسنين وحاجات انا  بخسرها.. ودموعي معاك دي ياماكترها.. واتاري الحلو دا كان واجهه.. كان حبك صدمه ويارتها بتفوقني.. من كتر سذاجتي حبيت واحد غرقني.. والله ما عارفه اقولها ازاي ولا افسرها.. تبقي قاتلني وبرضو اقولك انت الحقني".

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جنات أغنية وكأنك سكر كلمات أغنية وكأنك سكر المطربة جنات الفنانة جنات

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