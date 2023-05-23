الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

مستشار الرئيس يكشف سر تحذير الصحة العالمية من انتشار وباء جديد يهدد العالم (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

وباء جديد، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن رصد أي أوبئة من المحتمل انتشارها يدخل في إطار عمل منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في فيروس كورونا.

 

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا توجد أي أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، كما أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

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وتابع: الهدف من بيان منظمة الصحة العالمية حول وجود وباء جديد قد يحدث قريبا، توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

 

بيانات منظمة الصحة العالمية عن الأوبئة كثيرة

وأضاف تاج الدين،  أن هناك العديد من البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة، لكن هذا الأمر من أجل اتخاذ التدابير الوقائية، كما أن وزارة الصحة في مصر بها لجنة لرصد ومتابعة أي نشاط وبائي واتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار أي فيروس.

 

الصحة العالمية تحذر من وباء قادم 

حث  تيدروس أدهانوم جيبريسوس  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل.


وقال جيبريسوس في خطاب خلال  الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذرا من أن الوباء القادم "من المرجح أن يحدث قريبا".


وأضاف: "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟"، ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف.

وتتزامن الاجتماعات مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من  التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

 

القواعد الملزمة 

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حاليا على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضا على صياغة معاهدة أوسع نطاقا للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.

وقال تيدروس: "التزام هذا الجيل باتفاق يتعلق بالأوبئة أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".

ومن المقرر أيضا أن تبحث الدول الأعضاء في وقت لاحق أمس الإثنين ميزانية المنظمة في 2024-2025 والتي تتضمن زيادات في الرسوم السنوية التي تسددها البلدان.

الصحة العالمية تحذر من وباء جديد قادم

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