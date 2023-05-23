مركز السموم يحذر من نباتات الزينة وأعشاب العطار: تسبب الوفاة
لا يوجد أحد لا يحب شكل الزرع والنباتات، فالنباتات من أهم مصادر البهجة في حياتنا، لكن هل من الممكن أن تتحول النباتات من مصدر للجمال والتفاؤل إلى مصدر للخوف والتعب؟!
أكد مركز السموم الإكلينكي التابع لجامعة عين شمس، أن هناك بعض النباتات التي نستخدمها للزينة ويكون شكلها حلو جدًّا ومبهج جدًّا ويمكن أن نزرعها في بيوتنا لكنها للأسف تكون سامة لنا ولأطفالنا ليس فقط إذا تناولها أحد في فمه عن طريق الخطأ لكن أحيانًَا يكون التسمم أيضًا عن طريق اللمس.
مخاطر تناول الأعشاب الطبيعية
وأضاف مركز السموم الإكلينيكي بجامعة عين شمس أنه رغم تطور العقليات وسهولة الوصول للأطباء إلا أنه للأسف لا يزال البعض منا يلجأ عندما يمرض إلى العطار والأعشاب على اعتبار أنها آمنة وإذا لم تفد فإنها لن تضر.
وأكد مركز السموم أن هذا الاعتقاد خاطئ لأنه ليس كل الأعشاب استخدامها آمن، فقد تسبب بعض الأنواع منها مشاكل صحية كبيرة ومخاطر كثيرة على حياتنا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.