الثلاثاء 23 مايو 2023
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صحة ومرأة

مركز السموم يحذر من نباتات الزينة وأعشاب العطار: تسبب الوفاة

نباتات الزينة، فيتو
نباتات الزينة، فيتو

لا يوجد أحد لا يحب شكل الزرع والنباتات، فالنباتات من أهم مصادر البهجة في حياتنا، لكن هل من الممكن أن تتحول النباتات من مصدر للجمال والتفاؤل إلى مصدر للخوف والتعب؟!
 

أكد مركز السموم الإكلينكي التابع لجامعة عين شمس، أن هناك بعض النباتات التي نستخدمها للزينة ويكون شكلها حلو جدًّا ومبهج جدًّا ويمكن أن نزرعها في بيوتنا لكنها للأسف تكون سامة لنا ولأطفالنا ليس فقط إذا تناولها أحد في فمه عن طريق الخطأ لكن أحيانًَا يكون التسمم أيضًا عن طريق اللمس.

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وأضاف مركز السموم الإكلينيكي بجامعة عين شمس أنه رغم تطور العقليات وسهولة الوصول للأطباء إلا أنه للأسف لا يزال البعض منا يلجأ عندما يمرض إلى العطار والأعشاب على اعتبار أنها آمنة وإذا لم تفد فإنها لن تضر.

وأكد مركز السموم أن هذا الاعتقاد خاطئ لأنه ليس كل الأعشاب استخدامها آمن، فقد تسبب بعض الأنواع منها مشاكل صحية كبيرة ومخاطر كثيرة على حياتنا.

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