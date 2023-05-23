اجتماع طارئ في الزمالك لبحث مصير أوسوريو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اجتماعًا طارئًا داخل نادي الزمالك لبحث مصير كارلوس أوسوريو المدير الفني، بعد التعادل أمام الداخلية بالدوري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قد يكون هناك قرار ضد المدير الفني برحيله، أو يتم التمهل حتى نهاية الموسم الجاري".

محمد الشاذلي: الزمالك خاطبنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

وأكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال نفس البرنامج أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة.

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وتابع الشاذلي: "الوضع بالنسبة للوزارة من الناحية الإدارية تم الانتهاء منه بعزله".

وأضاف محمد الشاذلي: "هناك حكم من الدولة بعزل رئيس نادي الزمالك وعدم وجوده في تلك الفترة، وبالخطاب الوارد إلينا بعزله".

واختتم: "نادي الزمالك أرسل خطابًا رسميًّا إلى الوزارة يفيد بتنفيذ الحكم، ورئيس الزمالك لن يتواجد حتى انعقاد الجمعية العمومية".

مصير أوسوريو في الزمالك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

الزمالك والداخلية

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث المباراة

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدأ محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا يحرزون هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفًا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 43 نقطة

5-المقاولون 40 نقطة

6- الاتحاد السكندري 40 نقطة

7- فاركو 37 نقطة

8- المصري البورسعيدي 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 27 نقطة

17- طلائع الجيش 25 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.