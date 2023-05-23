انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

انتشرت كالنار في الهشيم صورة تظهر انفجارًا بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة، تسببت بخسائر وتراجع للبورصة الأمريكية، واضطرت البنتاجون إلى إصدار بيان رسمي بشأنها.

وخسر مؤشر "إس&بي 500" أكثر من رُبع نقطة مئوية مقارنة بالسعر الذي أغلق عليه يوم الجمعة، قبل أن يعود ويتعافى.

هبوط أسهم البورصة الأمريكية، فيتو

الذكاء الاصطناعي

ورجح خبراء وعدد من المراقبين في وقت لاحق، أن الصورة مركبة ببرامج الذكاء الاصطناعي، ما سلط الضوء على المشاكل التي يمكن أن تسبِّبها هذه التكنولوجيا المتقدّمة للمجتمع.

-إعلانات-

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بات بإمكان غير المتخصِّصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورًا مزيَّفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمة تتطلَّب خبرات عالية وبرامج متخصِّصة مثل فوتوشوب.

نفي رسمي

وبعد تداول الصورة على نطاق واسع عبر حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطر البنتاجون لإصدار نفي رسمي لصحّتها، مؤكّدًا "عدم وقوع أيّ انفجار في محيطه".

وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "بوسعنا أن نؤكّد أنّ هذا خبر كاذب، وأنّ البنتاغون لم يتعرّض لهجوم اليوم".

كما نفت مديرية الإطفاء في أرلينجتون بولاية فرجينيا، بدورها صحّة الصورة، مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي "عدم وقوع أيّ انفجار أو حادث داخل البنتاجون أو بالقرب منه".

ليست الصورة الأولى

وأتت هذه الصورة المزيّفة بعد صور أخرى مماثلة لقيت انتشارًا واسعًا على الإنترنت.

وكان من بينها صور تظهر عناصر من الشرطة يلقون القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب، إضافة إلى صورة أخرى تظهر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهو يرتدي معطفا أبيض فضفاضًا.

وحول الصورة المزيّفة لانفجار البنتاجون، أظهرت عملية تحقّق أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أنّ أول تغريدة نشرتها تعود إلى حساب يروّج لـ"كيو آنون"، وقد سبق له وأن نشر معلومات مضلّلة، رّغم أنّ المصدر الأصلي للصورة لم يتّضح في الحال.

وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن قنوات "تليجرام" و"تويتر" عجت بالأنباء حول وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أن أي مصدر رسمي أمريكي لم يؤكد صحة الخبر حتى اللحظة.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بات بإمكان غير المتخصصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورا مزيفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمة تتطلب خبرات عالية وبرامج متخصصة مثل فوتوشوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.