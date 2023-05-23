بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

الأهلي، كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي في المرحلة القادمة في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": "يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الفريق بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى.

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وأضاف: “ بدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى آداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري



والتقى الأهلي وإنبي في 40 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 29 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.

وأول مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لعام 2003 وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.

ويعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة نجوم القلعة الحمراء السابقين، الأكثر تسجيلا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب