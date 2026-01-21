الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

تشيلسي
تشيلسي
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا هاما على ضيفه بافوس القبرصي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف تشيلسي اللاعب مويسيس كايسيدو في الدقيقة 78.

تشكيل تشيلسي ضد بافوس 

حراسة المرمى: يورجينسن
خط الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – بادياشيلي – هاتو – ريس جيمس
خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز – بيدرو نيتو
خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ليام ديلاب

البدلاء: سانشيز، أتشيمبونج، تشالوباه، كوكوريلا، إيمرينالو، أندريه سانتوس، والش، جورج، إستيفاو، جيتنز، جواو بيدرو، جيو.
يوبدأ روسينيور مسيرته مع تشيلسي بأداء متباين، بعد فوز ساحق على تشارلتون أثليتيك 5-1، وخسارة 3-2 أمام أرسنال، ثم الفوز 2-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني تشيلسي من غيابات مؤثرة بسبب الإصابة والإجراءات التأديبية، أبرزهم جيمي بينو-جيتيز وإستيفاو، ما يزيد من صعوبة المباراة أمام بافوس الطامح لتقديم أداء قوي في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب تشيلسي دوري أبطال أوروبا 

وارتفع رصيد تشيلي إلى 13 نقطة بعد الفوز الذي حققه اليوم، بينما تجمد رصيد بافوس القبرصي في عند 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي الممتاز أليخاندرو جارناتشو بدوري أبطال أوروبا بافوس القبرصي تشيلسي الإنجليزي تشكيل تشيلسي

مواد متعلقة

هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام سانت جيلواز في دوري أبطال أوروبا

الكاف يوقع عقوبات قوية على الجزائر بسبب أحداث مباراة نيجيريا

خسائر ضخمة للمغرب بسبب أحداث الشغب في نهائي الكان

صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ميركاتو الشتاء
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحقق فوزًا هامًا أمام مارسيليا في الجولة السابعة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على مارسيليا بهدف سوبوسلاي في الشوط الأول

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

المزيد
الجريدة الرسمية