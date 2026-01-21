دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا هاما على ضيفه بافوس القبرصي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف تشيلسي اللاعب مويسيس كايسيدو في الدقيقة 78.

تشكيل تشيلسي ضد بافوس

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – بادياشيلي – هاتو – ريس جيمس

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز – بيدرو نيتو

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ليام ديلاب

البدلاء: سانشيز، أتشيمبونج، تشالوباه، كوكوريلا، إيمرينالو، أندريه سانتوس، والش، جورج، إستيفاو، جيتنز، جواو بيدرو، جيو.

يوبدأ روسينيور مسيرته مع تشيلسي بأداء متباين، بعد فوز ساحق على تشارلتون أثليتيك 5-1، وخسارة 3-2 أمام أرسنال، ثم الفوز 2-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني تشيلسي من غيابات مؤثرة بسبب الإصابة والإجراءات التأديبية، أبرزهم جيمي بينو-جيتيز وإستيفاو، ما يزيد من صعوبة المباراة أمام بافوس الطامح لتقديم أداء قوي في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب تشيلسي دوري أبطال أوروبا

وارتفع رصيد تشيلي إلى 13 نقطة بعد الفوز الذي حققه اليوم، بينما تجمد رصيد بافوس القبرصي في عند 6 نقاط.

