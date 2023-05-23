الثلاثاء 23 مايو 2023
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تريند

مستقبله مهدد بالضياع، أجاي يهدد سموحة باللجوء للفيفا ويمهله 3 أيام لتنفيذ مطالبه

جونيور أجاي، فيتو
جونيور أجاي، فيتو

أجاي، كشف الكابتن أحمد شوبير تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب جونيور أجاي نجم الأهلي السابق، مع سموحة قائلًا: "أجاي أمهل نادي سموحة 3 أيام لإجراء جراحة عاجلة له خاصة أن مستقبله مهدد بالضياع بسبب خطأ فى العملية الجراحية".

 

نادي سموحة

وكتب الإعلامي أحمد شوبير على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أجاي طلب بسداد مستحقاته كاملة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به مع مهلة 15 يومًا بالإضافة للجوء للفيفا بشكل رسمي فعليًّا".
 

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سموحة يفسخ عقد أجاي

وفى تصريحات سابقة أكد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت أن سموحة يرغب في فسخ تعاقده مع أجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن.

وأضاف شوبير أن أجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما أدى لتفاقم الإصابة وطول مدة العلاج.

وأوضح شوبير أن أجاي لاعب مميز وملتزم وجماهير الأهلي تعشقه مشددًا أنه يتمنى له الاستمرار مع سموحة.

 

جونيوز أجاي

وفي سبتمبر الماضي، تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب نادي سموحة لإصابة قوية في القدم خلال مباراة فريقه الودية أمام القناة  على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز.


وجرى نقل جونيور أجاي لمستشفى قريب من نادي سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

إصابة جونيور أجاي

وأعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية عن إصابة النيجيري أجاي لاعب الفريق بكسر في "قصبة" الرجل لافتًا إلى أنه سيتم وضع اللاعب في الجبس عقب إثبات الأشعة إصابته.

وأضاف: لن تقل  فترة غياب أجاي عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يومًا، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

 

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