روسيا تعلق على حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، إن حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية هدفه الوحيد هو ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على موسكو وبكين.

نزع السلاح النووي

وفي أول بيان على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي يصدر في قمة لمجموعة السبع، دعت المجموعة مؤخرًا روسيا والصين إلى إبداء قدر أكبر من الشفافية بشأن ترسانتيهما النوويتين على غرار خطوات اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتعليقًا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف المسؤول المعني بالحد من التسلح إن البيان يعكس نبرة المجموعة المعادية لروسيا والصين.

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ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على روسيا والصين

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن ريابكوف القول "لدى المرء انطباع بأن حديث الغرب حول موضوع حجم ترساناتهم النووية له هدف واحد: ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على روسيا والصين".

وتابع "من الواضح أن وراء ذلك رغبة مَرضية لتشويه سمعة بلداننا".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب مواقف غاضبة من الصين وروسيا إزاء قمة مجموعة السبع والتصريحات المتعلقة بكل منهما حول عدد من القضايا.

ووصفت موسكو القمة بأنها "حاضنة" للهستيريا المعادية لروسيا والصين.

ضربات أوكرانيا ضد القرم

ذكر السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن موافقة الولايات المتحدة على شن ضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم بأسلحة غربية، تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالسلام.

وقال أنتونوف: «لقد أخضعت واشنطن أعضاء مجموعة السبع بالكامل إلى إرادتها فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، علاوة على ذلك، شددت واشنطن بشكل كبير من نهجها بشأن مسألتين مهمتين، إنني أشير إلى تسليم طائرات إف 16 إلى نظام كييف، والموافقة غير المشروطة على شن ضربات على شبه جزيرة القرم بأسلحة أمريكية وأسلحة غربية أخرى، مثل هذه الخطوات تظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا مهتمة بالسلام».

وتابع أنتونوف، أنّ روسيا ستعتبر الضربات على شبه جزيرة القرم هجومًا على أي منطقة أخرى في الاتحاد الروسي، داعيًا الولايات المتحدة إلى النظر في إجراءات الرد المحتملة من روسيا.

وأشار أنتونوف إلى أنّ أوكرانيا تفتقر إلى البنية التحتية لاستخدام طائرات إف 16، والعدد المطلوب من الطيارين وأطقم الصيانة، مضيفًا: «كل هذا يثير مخاوف بشأن مشاركة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في المستقبل في الصراع عندما تقلع الطائرات الأمريكية من مطارات الناتو، ويقودها متطوّعون أجانب»

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن لا تمانع شن كييف هجمات على شبه جزيرة القرم الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية، باعتبارها "أرضا أوكرانية محتلة".